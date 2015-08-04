Трансферные слухи. Балотелли продолжит карьеру в «Лацио», Маскерано не отпустили в «Ювентус» партнеры

О новом защитнике для «Динамо», снижении цены на Витселя, попытке китайцев сделать из «Ливорно» топ-клуб и новом клубе Балотелли – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

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О новом защитнике для «Динамо», снижении цены на Витселя, попытке китайцев сделать из «Ливорно» топ-клуб и новом клубе Балотелли – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».Экс-защитник «Пармы», а ныне свободный агент Фабиано Сантакроче может переехать в Россию. В его услугах заинтересовано московское «Динамо», испытывающее колоссальные проблемы в центре обороны. На Сантакроче также претендует «Малага».«Зенит» продолжает опускать цену на своего хавбека Акселя Витселя. Теперь, чтобы заполучить бельгийца, покупателю необходимо выложить 25 млн евро. Сейчас за Витселя идет борьба между «Миланом» и «Ювентусом».Миланский «Интер» поборется с «Гертой» и ПАОК за Балаша Джуджака. Венгерский полузащитник, по слухам, изъявил желание покинуть «Динамо» и сейчас рассматривает предложения иностранных клубов.Сегодня «Дженоа» предпринял вторую попытку вернуть защитника «Зенита» Доменико Кришито. Итальянские журналисты считают, что она снова получилась неудачной: генуэзцев отпугивает необходимость заплатить за Кришито 15 млн евро. На Доменико также продолжает претендовать «Интер».Полузащитник Марат Измайлов может «временно» завершить карьеру. Игрок склоняется к тому, чтобы сделать в карьере полугодовой перерыв. Свое возвращение в большой футбол Измайлов планирует весной 2016-го.Неизвестные китайские бизнесмены планируют построить в Серии А еще один суперклуб. Их выбор пал на «Ливорно». Китайцы хотят инвестировать в покупку клуба 250 млн евро и примерно столько же – в саму команду. Однако нынешний президент «Ливорно» Альдо Спинелли не горит желанием расставаться со своим детищем.Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли, скорее всего, продолжит карьеру в «Лацио». Римляне согласились на условия, предложенные агентом игрока Мино Райолой. В борьбе за Балотелли «Лацио» опередило «Фиорентину» и «Сампдорию».Туринский «Ювентус» сделал официальное предложение «Барселоне» о трансфере Хавьера Маскерано. На запрос туринцев ответила раздевалка «блауграны»: по ее решению, Маскерано станет четвертым капитаном «Барсы» в этом сезоне. Маскерано уже заявил, что очень гордится таким назначением.Голкипер «МЮ» Давид Де Хеа в следующие несколько дней перейдет в «Реал». В связи с этим костариканский вратарь мадридцев Кейлор Навас уже попросил руководство выставить его на трансфер. Покинуть «Реал» может и хавбек Иско: серьезное предложение по нему готовит «Манчестер Сити».Ударный форвард киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани покидает клуб. Главным претендентом на него считается «Норвич», готовый заплатить за конголезца ни много, ни мало 8 млн евро.Полузащитник «Интера» Матео Ковачич больше не входит в планы Роберто Манчини. Наставник «нерадзурри» остался не слишком доволен игрой сербского центрхава. По слухам, информацию о Ковачиче уже запросил лондонский «Арсенал».