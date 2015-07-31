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    Трансферные слухи. Вальбуэна хочет вернуться на родину, Бензема будет продан в «Арсенал»


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    Голосов: 0
    31.07.2015 20:30
    О нежелании Думбия возвращаться в ЦСКА, новом центральном защитнике для «Спартака», неожиданном повороте в деле Бензема и революции в «Сампдории» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
    О нежелании Думбия возвращаться в ЦСКА, новом центральном защитнике для "Спартака", неожиданном повороте в деле Бензема и революции в "Сампдории" - в новом обзоре трансферных слухов от "Бомбардира".

    Россия
    Плеймейкер "Динамо" Матье Вальбуэна хочет вернуться на родину. В услугах игрока всерьез заинтересован "Лион". На Вальбуэна также претендуют "Сент-Этьенн" и его родной клуб "Марсель". L’Equipe сообщает о серьезном недовольстве игрока нынешними делами в "Динамо": обещанных громких трансферов москвичи так и не сделали.
    Форвард "Ромы" Сейду Думбия не заинтересован в возвращении в ЦСКА, заявил агент игрока. В данный момент Думбия тренируется с "джаллоросси" и готовится использовать второй шанс от наставника "Ромы" Руди Гарсии.
    Настоящая схватка идет за форварда "Зенита" Саломона Рондона. Неделю назад о своем интересе к венесуэльцу объявил "Спартак". Теперь Рондон стал главной целью середняков АПЛ: "Ньюкасл" предлагает за него 16 млн евро, а "Эвертон" - 18. "Зенит" хочет за Рондона все 20.
    Наставник "Ростова" Курбан Бердыев продолжать собирать "Рубин" старого образца. Уже подписан контракт с опорником Кристианом Нобоа; на очереди – Кристиан Ансальди. Защитник "Зенита" сейчас активно ищет себе новую команду, но для перехода в "Ростов" ему придется пойти на сокращение зарплаты.
    Защитник "Интера" Жуан Жезус вновь попал в поле зрения "Спартака". Москвичи рассчитывают укрепить им страдающий не первый год центр обороны. Поспорить за Жезуса "Спартаку" предстоит с "Фиорентиной".
    "Зенит" отказался отдавать в аренду Доменико Кришито в "Интер": только трансфер и не менее чем за 15 млн евро. Миланцы готовят "Зениту" новое предложение. Вероятно, в качестве компенсации "Интер" предложит питерцам права на защитника Давиде Сантона.

    Таблица летних трансферов РФПЛ
    Англия
    "Реал" готов расстаться с Каримом Бензема! К решению продать центрфорварда мадридцев подтолкнуло второе предложение "Арсенала" размером 57 млн евро. Отмечается, что стороны серьезно продвинулись в переговорах.

    Таблица летних трансферов АПЛ


    Италия
    Нападающий "Ливерпуля" Марио Балотелли продолжает поиски новой команды. По сообщению Gazzetta dello Sport, "Лацио" готов принять скандального форварда в аренду. Но с двумя условиями: 70% зарплаты должен платить "Ливерпуль", а стоимость самой аренды – не превышать 2 млн евро. Балотелли также предложен "Сампдории" и "Болонье".
    Настоящая революция готова случиться в рядах "Сампдории". Президент генуэзцев Массимо Ферреро настолько взбешен разгромом от "Войводины" (0-4) в матче Лиги Европы, что готов уволить наставника команды Вальтер Дзенга прямо сейчас. Определяющим для Дзенги станет ответная игра с "Войводиной", которая пройдет 6 августа. В случае второго поражения Ферреро пригласит в "Сампдорию" Роберто Донадони, Чезаре Пранделли или Винченцо Монтеллу.
    Защитник "Днепра" Дуглас может продолжить карьеру в "Лацио". Римляне предлагают за бразильца 6 млн евро. В прошедшем сезоне Дуглас вместе с днепропетровским клубом дошел до финала ЛЕ.
    Испания
    Нападающего "Динамо" Андрея Ярмоленко спешит приобрести "Валенсия". "Летучие мыши" направили киевлянам официальное предложение и даже выразили готовность пойти на некоторые уступки, если того потребует ситуация. С официальным предложением по Ярмоленко обратился также "Тоттенхэм".

    Таблица летних трансферов Серии А

    Франция

    Следующим клубом Хавьера Эрнандеса может стать "Монако". Это произойдет в случае, если в "МЮ" перейдет Педро. Монегаски неплохо закупились этим летом: ранее им удалось подписать Стефана Эль-Шаарави.

    Таблица летних трансферов Лиги 1
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Динамо»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 3 августа 2015, 10:53

      Жаль будет если Вальбуэна покинет наш чемпионат, классный игрок!

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 18:42

      Вот бы Арсенал Бензиму купил норм было бы

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      Рейтинг: +11

      Мачоо 2 августа 2015, 18:24

      А в России ему не место

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      Рейтинг: +11

      Мачоо 2 августа 2015, 18:24

      да Вальбуэна праффесионал, он в любом клубе заиграет

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      Рейтинг: +9

      DmitryKravch3 2 августа 2015, 11:41

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      Рейтинг: +19

      kislyi 2 августа 2015, 05:17

      Динамо как всегда на распутье))))

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      Рейтинг: +18

      AK--47 1 августа 2015, 23:11

      Немало талантов незамеченных.

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      Рейтинг: +18

      AK--47 1 августа 2015, 21:59

      Трансферный рынок окутан слухами

      0
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      Рейтинг: +13

      pixar088 1 августа 2015, 20:14

      а вот заиграет ли он в арсенале! если да то клуб усилится сильно, при том что им нужен мощный центр форворд

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 19:54

      Что-то не все спокойно в Динамовском королевстве...

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