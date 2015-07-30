Галопом по Европам. С кем предстоит играть «Рубину» и «Краснодару»

Сегодня в 20:00 по московскому времени «Рубин» и «Краснодар» вступят в борьбу в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. «Бомбардир» рассказывает о соперниках, которые будут пытаться испортить нашим командам жизнь.

Сегодня в 20:00 по московскому времени «Рубин» и «Краснодар» вступят в борьбу в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. «Бомбардир» рассказывает о соперниках, которые будут пытаться испортить нашим командам жизнь.

«Штурм» Грац

Год основания: 1909

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Онлайн матча "Штурм" - "Рубин"



чемпион Австрии (2011)Оппонента «Рубина» нельзя назвать грозным по именам и достижениям. В прошедшем сезоне «Штурм» занял в чемпионате Австрии лишь четвертое место, поэтому даже для попадания в групповой этап Лиги Европы австрийцам придется играть квалификацию. Последний хоть сколько-нибудь значимый успех «Штурма» был четыре года назад, однако если крупных побед нет, то это совсем не означает слабость команды.Австрийский футбол переживает большой подъем. «Зальцбургу» удалось выйти на качественно новый уровень, но сразу за ним идут «Аустрия», «Рапид» и «Штурм» - серьезные и крепкие команды. В основной обойме «Штурма» сочетается смесь опыта и молодости. Опытный нападающий Роман Кинаст переживал с клубом золотые времена, потом уходил в «Аустрию», но сейчас снова вернулся побеждать в родной команде. В 12-ти матчах прошлого сезона Киенаст семь раз отметился голами. Рядом же с ним стоит 18-летний талант Донис Авдияй. Этот парень уже является основным форвардом «Штурма» и успевает радовать собственных фанатов красивыми голами.У нас уже была возможность наглядно увидеть, что представляет из себя соперник «Рубина» по Лиге Европы. Товарищеский матч со «Штурмом» на летних сборах проводил питерский «Зенит». Подопечные Андре Виллаш-Боаша выиграли со счетом 1:0, а Артем Дзюба даже забил первый гол в голубой футболке. Но у Рината Билялетдинова была возможность изучить предстоящего соперника и по матчу австрийского чемпионата. В матче первого тура чемпионата Австрии «Штурм» сыграл вничью с «Адмирой» (1:1).В кругах российских болельщиков «Штурм» известен не только по матчам с нашими клубами. Таджикистанский защитник Наим Шарифи когда-то играл у Рината Билялетдинова в молодежке «Локомотива», но решил попробовать свои силы на австрийской земле. Сначала Шарифи выступал за «Капфенберг», возвращался в Россию в пермский «Амкар», а потом наконец-то дорос и до «Штурма». «Я вырос в России, являюсь гражданином России, пусть по национальности нерусский. У меня всегда высокие цели. Если я не буду играть за сборную России, то не повешусь, но желание играть за сборную есть», - рассказывает видящий себя настоящим россиянином Шарифи. Правда, пока у Наима плохо обстоят дела даже с попаданием в состав. В прошлом сезоне он лишь трижды выходил на поле в составе «Штурма».

«Слован» Братислава

Год основания: 1919

Паспортные данные

Интересная встреча

Прогнозируемый состав

Онлайн матча "Краснодар" - "Слован"

чемпион Словакии (2014)Братиславский «Слован» на голову превосходит «Краснодар» по опыту игры в еврокубковых турнирах. Ежегодно словацкая команда принимает участие в соревнованиях различного ранга, в отличие от нашей команды, успехи которой пока ограничиваются только внутренним первенством и дебютным сезоном в Лиге Европы. У «Слована» богатая история и в плане появления качественных футболистов. Когда-то за клуб играл Марек Гамших – один из лучших полузащитников Серии А последних лет. «Я счастлив, что являюсь кумиром для словацких болельщиков. Именно об этом мечтают футболисты в детстве», - рассказывал Гамшик, когда его «Наполи» встречался со «Слованом» в Лиге Европы.В составе «Слована» серьезно выделяются игроки линии нападения, от которых и будет исходить основная угроза воротам «Краснодара». Венгерский форвард Тамаш Пришкин долгое время успешно выступал в низших английских дивизионах, засветился во владикавказской «Алании», а с нынешнего сезона защищает цвета «Слована». Помогать ему будет легендарный словак Роберт Виттек. 33-летний нападающий в «Словане» уже третий сезон, постепенно готовится к завершению карьеры, но напоследок готов громко хлопнуть дверью. Их конкурент за место в атаке талантливый Адам Зрелак. Этому словаку всего 21 год, но он уже побывал на просмотре в московском ЦСКА.Для словацкого клуба «Краснодар» - не первый соперник в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Гибралтарскую команду «Колледж Европа» словаки прошли уверенно (6:0, 3:0). Не доставила «Словану» проблем и встреча с клубом «ЮКД» из Ирландии (1:0, 5:1). В этих матчах «Слован» не испытал совершенно никаких проблем, но и соперники, надо сказать, были далеко не самого высокого уровня.Летом «Слован» серьезно позаботился об укреплении вратарской линии. Голкипер Ян Муха пришел в команду из тульского «Арсенала», ворота которого он защищал во второй половине прошлого сезона. Успел поиграть Муха и за самарские «Крылья Советов», причем уезжать из Самары он совсем не хотел. «Мне грустно покидать «Крылья». Я был уверен, что останусь в команде. Но сейчас я вернулся домой, в Словакию. Очень рад и доволен, что буду играть за «Слован», - рассказал голкипер сразу после совершения трансфера. Против «Краснодара» Мухе довелось сыграть не один матч, при этом побывал он в гостях и в академии краснодарского клуба. «Могу выделить Ари», - говорит Муха о главных звездах соперника, против которого ему предстоит сыграть уже в воротах братиславского «Слована».