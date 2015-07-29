ЦСКА намерен вернуть Думбия. Дайджест новостей дня

Карпин не хочет, чтобы «Торпедо» базировалось в Армавире

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин заявил, что он против того, чтобы команда базировалась в Армавире из-за отсутствия условий для тренировок.

"Завтра-послезавтра будем решать. На данный момент я против Армавира, так как негде тренироваться. Здесь всего лишь одно поле", - сказал Карпин.

Чемпионат Крыма и КФС будут обеспечены средствами из бюджета РФ минимум на пять месяцев

Проведение чемпионата Крыма по футболу под эгидой УЕФА и функционирование Крымского футбольного союза будет как минимум минимум на пять месяцев обеспечено средствами из федерального бюджета, сообщил президент КФС Юрий Ветоха.

С начала сезона-2014/15 в зоне "Юг" второго российского дивизиона выступали три крымских клуба: СКЧФ, ТСК и "Жемчужина". УЕФА в декабре запретил им участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года, подчеркнув, что футбол в регионе надо сохранить, и предложил создать под своей эгидой отдельный чемпионат, заявки на участие в котором подали восемь клубов.

В июле был создан Крымский футбольный союз (КФС) со специальным статусом. Его учредителями стали Республиканская Федерация футбола Крыма и Федерация футбола Севастополя. Ветоха ранее заявил, что первый матч чемпионата Крыма по футболу пройдет в период с 16 по 23 августа. Ожидается, что первый транш средств поступит на счета КФС в сентябре.

"Есть поручение правительства, подписанное (вице-премьером РФ Дмитрием) Козаком, где выделены определенные средства, не буду сейчас их озвучивать. Это две статьи финансирования, которые федеральный центр нам обещал: на проведение и участие в соревнованиях команд и на сам КФС, то есть на содержание комитетных и внекомитетных сотрудников. На сегодня однозначно будет финансирование на пять месяцев", - сказал Ветоха в эфире крымского радио "Россия сегодня".

В свою очередь президент севастопольского футбольного клуба СКЧФ Александр Красильников подчеркнул, что проблемным остается вопрос финансирования самих клубов, в том числе выплат зарплат игрокам, тренерскому штабу, персоналу.

"Многие ведущие футболисты, которые по уровню подходят Премьер-лиге, вынуждены даже пиццу по вечерам развозить. Не будет высокого уровня чемпионата, когда такая ситуация. Ни одна из команд без помощи не вытянет сама", - сказал Красильников.





«Бавария» заплатит за Видаля 35 млн евро Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" Артуро Видаль 28 июля может быть представлен в качестве нового игрока мюнхенской "Баварии", сообщает интернет-издание "Sport1.de". Как сообщает источник, чилийскому футболисту предстоит пройти медицинский осмотр, после чего он может быть представлен в качестве игрока "Баварии". Мюнхенцы заплатят за Видаля около 35 миллионов евро и подпишут с ним пятилетний контракт.



Дмитрий Черышев вошел в тренерский штаб «Севильи» Российский специалист Дмитрий Черышев вошел в тренерский штаб испанского футбольного клуба "Севилья", который возглавляет Унаи Эмери, сообщается на официальном сайте команды. Черышев, отец полузащитника мадридского "Реала" Дениса Черышева, станет одним из помощников Эмери наряду с Хуаном Карлосом Карседо и Пабло Виллануэвой. Дмитрий Черышев, выступавший за сборную России, ранее возглавлял детскую команду "Реала", нижегородскую "Волгу", молодежную команду санкт-петербургского "Зенита", казахстанский "Иртыш". Под его началом "Волга" вышла в полуфинал Кубка России.



Лига чемпионов. ЦСКА дома не смог обыграть «Спарту» Футбольный еврокубковый сезон стартовал в России во вторник. В третьем квалификационном раунде выпало играть московскому ЦСКА, в соперниках — чешская "Спарта". Надо думать, класс россиян должен позволять считаться фаворитом в подобных матчах, но история, увы, нас приучила вообще не прикреплять статус фаворита российским командам в еврокубкам. Поэтому нужно было просто посмотреть матч. Начало для армейцев выдалось неплохим — на 14-й минуте Алан Дзагоев забил свой гол, причем последний раз он отличался в Лиге чемпионов аж в 2011-м году. Радоваться не пришлось и минуту: сразу же последовал ответ от африканца Кеинде Фатая. Гол, пропущенный на своем поле, всегда неприятен в двухматчевом противостоянии, поэтому армейцам было необходимо идти вперед и снижать его значимость. Запала хватило только на один мяч, который забил Зоран Тошич, который только набирает свою лучшую форму. И снова пражане отквитали крайне быстро — через четыре минуты. Забил Ладислав Крейчи. Команда пропускает два мяча на своем поле спустя считанные минут после своих голов — это похоже на симптом. Поэтому работы перед ответной игрой в Чехии у Леонида Слуцкого предостаточно. А ведь в выходные матч с "Анжи". А ведь впереди — назначение в сборную. Вот пусть каждый и решит, завидовать Леониду Викторовичу или нет. "Севилья" под началом экс-главного тренера московского "Спартака" Эмери дважды выиграла Лигу Европы, а в прошлом сезоне заняла пятое место в чемпионате Испании. Переход Видаля в стан мюнхенцев уже прокомментировали многие специалисты, большинство из которых считает, что он будет весьма полезен команде. При этом он подчеркнул, что клубу обещал оказать поддержку губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

Напомним, что сыграв вничью с саратовским "Соколом", Валерий Карпин и его "Торпедо" установили рекорд России. Впервые в истории всех трех профессиональных футбольных дивизионов команда стартовала в первенстве с четырех нулевых ничьих подряд.