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    Спартанские клинки. Кого стоит бояться ЦСКА в чешской «Спарте»


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    Голосов: 0
    28.07.2015 16:15
    Через несколько часов московский ЦСКА вступит в борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Соперником армейцев станет пражская «Спарта». «Бомбардир» рассказывает о футболистах, которых дружине Леонида Слуцкого следует опасаться больше всего.
    Через несколько часов московский ЦСКА вступит в борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Соперником армейцев станет пражская «Спарта» - команда, способная преподнести сюрприз и уколоть любого оппонента. «Бомбардир» рассказывает о футболистах, которых дружине Леонида Слуцкого следует опасаться больше всего.

    Давид Бичик

    Позиция: вратарь

    Возраст: 34 года

    В «Спарте»: с 2014 года

    Для пражской «Спарты» сезон только начинается. А входит в него команда с новым основным вратарем. 34-летнего Давида Бичика сложно назвать самым талантливым голкипером «Спарты», но по надежности он своих конкурентов точно превосходит. В прошлом сезоне Бичику пришлось посоперничать за место первого номера «Спарты» с талантливым Мареком Стехом. Этот голкипер, долгое время выступавший в низших английских дивизионах, покупался на замену проданному в «Базель» Томашу Вацлику. Однако травмы и ошибки не позволили Стеху закрепиться в основе «Спарты». Бичик же проявил себя куда более надежным вратарем, сохранившим ворота в неприкосновенности целых семь раз. При этом Давид принял участие всего в 13-ти играх чемпионата. Нынешний сезон в рамке начинает именно Бичик, уже успевший оформить первый «сухарь» - «Спарта» разошлась миром с «Височиной» (0:0).



    Маркус Штайнхофер

    Позиция: защитник

    Возраст: 29 лет

    В «Спарте»: с лета 2015 года

    В межсезонье «Спарта» усилила оборонительную линию именно под Лигу чемпионов. Одним из главных приобретений команды стал защитник Маркус Штайнхофер, знаменитый по выступлениям за швейцарский «Базель». С «Базелем» Штайнхофер умудрился взять три подряд чемпионских титула, а потом неожиданно отправился скитаться по Европе. Уехав из Швейцарии, Штайнхофер сначала потерялся, а в прошлом сезоне неожиданно засверкал вновь. В составе немецкого «Аалена», выступающего во второй Бундеслиге, защитник отыграл всего девять матчей, но успел за это время забить три гола и сделать голевую передачу. «Спарта» - команда, играющая только на атаку», - рассказывает о сопернике тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. А сам Штайнхофер в таком коллективе должен чувствовать себя идеально.



    Борек Докал

    Позиция: полузащитник

    Возраст: 26 лет

    В «Спарте»: с 2013 года

    «Борек Докал умеет бить с обеих ног, опасно подает штрафные и угловые», - характеризует полузащитника «Спарты» Иржи Ярошик, сам поигравший и в составе чешского клуба, и в ЦСКА. В «Спарте» Докал выступает за главного креативщика, готового поддержать атаку и больно ужалить соперника дальним ударом. Показал себя с наилучшей стороны полузащитник и в сборной Чехии, за которую забил несколько красивых голов. Сама же «Спарта» берет свое сыгранностью и отлаженным футболом. Большинство футболистов играют вместе на протяжении двух-трех лет, что может поставить перед армейцами серьезные проблемы. «Спарта» постарается забить ЦСКА на выезде», - рассказывает защитник Радослав Ковач, долгое время защищавший цвета московского «Спартака». При этом Ковач в «Спарте» не является основным игроком, а предстоящий матч все равно пропустит из-за повреждения.



    Ладислав Крейчи

    Позиция: полузащитник

    Возраст: 23 года

    В «Спарте»: с 2009 года (воспитанник)

    «Крейчи – ярко выраженный лидер этой команды», - делится своим видением состава соперника защитник Вячеслав Караваев. Караваев, права на которого принадлежат ЦСКА, прошлый сезон провел в аренде в чешской «Дукле», где смог достаточно узнать силу главной команды чешского футбола. «Спарта» - один из лидеров чешского чемпионата по всем показателям. А за скорость и развитие атак в этом клубе отвечает как раз Крейчи. Этот полузащитник отличается работоспособностью и серьезным креативом. Большие надежды с ним связываются и в сборной Чехии. Ежегодно чешский футбол отправляет в ведущие европейские лиги талантливых футболистов. Претендует на скорый переезд и Крейчи, находящийся на прицеле многих клубов Европы.



    Давид Лафата

    Позиция: нападающий

    Возраст: 33 года

    В «Спарте»: с 2012 года

    Опытный форвард Давид Лафата отвечает в «Спарте» за голы. В прошлом сезоне он наколотил в ворота соперника 20 мячей, став лучшим бомбардиром первенства Чехии. Но в предстоящем матче Лафата вряд ли будет выглядеть хоть сколько-нибудь опасно, если вообще сможет выйти на поле. Травма не позволила Давиду сыграть в стартовой игре национального чемпионата, а без него атака «Спарты» уже не выглядит такой грозной. Однако вероятность того, что Лафата все-таки сможет помочь своей команде в гостевой встрече, вполне существует. Есть у «Спарты» и запасной вариант, предусмотренный на такой вот крайний случай. Летом команду пополнил португальский форвард Пайшао, по манере игры очень напоминающий главного бомбардира чешского коллектива.



    Зденек Шчастны

    Должность: главный тренер

    Возраст: 57 лет

    В «Спарте»: с лета 2015 года

    Зденек Шчастны – новый главный тренер «Спарты», сменивший на этом посту Витезслава Лавичку. Не успел Шчастны прийти в клуб, как сходу стал проводить в команде собственную революцию. Теперь команда играет в еще более атакующей манере, сменила схему с 4-4-1-1 на 3-5-2 и постарается навязать армейцам свой футбол.

    Текстовая трансляция игры ЦСКА - "Спарта"

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт "Спарты"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +11

      ROMMMA 29 июля 2015, 15:55

      ЦСКА следовало бы бояться в Спарте своей защиты...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +316

      Fred Devil 28 июля 2015, 18:11

      Хрюны, вам может ещё на майдане стоит попрыгать, раз против русской команды глорить собрались? Мезкие бестыдники....

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +680

      CapitanFlint 28 июля 2015, 17:57

      Болеть, конечно, буду за наших, но уж очень Игорек в воротах смущает...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14

      красно-синяя кабминетная 28 июля 2015, 17:56

      Спарта сделай ЭТО с кабминными!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 июля 2015, 17:50

      Вперед Спарта!!
      у цска ♞ нет шансов)))๏̯͡๏

      0
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      Рейтинг: +101

      Artemrud > REDWHITE_ 28 июля 2015, 18:13

      поставь свою квартиру на спарту

      1
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      Рейтинг: +50

      Ximerych 28 июля 2015, 17:20

      Свиньям с комментами тут не место. Думаю затащим.

      0
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      Рейтинг: +186

      zyxel410 28 июля 2015, 17:19

      Не надо бояться.Кони в прошлом году из-за боязни ЛЧ слили.Как начали нормально играть,так и все получалось.Сегодня надо выигрывать ,желательно с крупным счетом.

      0
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      Рейтинг: +10

      semayakim 28 июля 2015, 17:16

      Вопрос: будет ли на бомбардире статистика бомбардиров их голов, голевых передач и т.д????

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 28 июля 2015, 16:40

      Удачи ЦСКА .•´ ¯ `•.¸¸.•´ ¯ `•.¸¸.> !!!!!!!!!
      ¯ `•.¸¸.> ¯ `•.¸¸.>

      ¯ `•.¸¸.> ¯ `•.¸¸.>
      Отгрузите "Спарте" три штуки !!!!!!!!!Россия с вами!!!!

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 28 июля 2015, 16:38

      пффффк гинер

      0
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