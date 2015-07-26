Трансферные слухи. Педро переходит в «МЮ», Кришито намерен перебраться в «Дженоа»

О не желающем играть за «Зенит» Ансальди, нарастающей испанской колонии в «Баварии», космической зарплате Де Брюйне и возвращении блудного Куадрадо – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

Россия



Защитник «Зенита» Кристиан Ансальди выразил желание покинуть клуб. Главным претендентом на него считается «Интер». В прошедшем сезоне Ансальди выступал на правах аренды за «Атлетико», где проявить себя не сумел.



На чемоданах продолжает оставаться и Доменико Кришито. Авторитетный источник Sky сообщает, что вчера агент итальянского защитника провел переговоры с «Дженоа». Кришито уже выступал за генуэзцев в 2009-2011 годах, откуда и перешел в «Зенит». Также отметим, что к переезду в Питер близок защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин.



Таблица летних трансферов РФПЛ На чемоданах продолжает оставаться и Доменико Кришито. Авторитетный источник Sky сообщает, что вчера агент итальянского защитника провел переговоры с «Дженоа». Кришито уже выступал за генуэзцев в 2009-2011 годах, откуда и перешел в «Зенит». Также отметим, что к переезду в Питер близок защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин.



Германия



Наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола продолжает попытки укрепления в Мюнхене испанской колонии. Тренер выразил желание приобрести форварда «Барселоны»-Б Адама Траоре. За два сезона 19-летний нападающий забил 8 голов, а его команда в прошедшем чемпионате вылетела из Сегунды.



Таблица летних трансферов Бундеслиги Наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола продолжает попытки укрепления в Мюнхене испанской колонии. Тренер выразил желание приобрести форварда «Барселоны»-Б Адама Траоре. За два сезона 19-летний нападающий забил 8 голов, а его команда в прошедшем чемпионате вылетела из Сегунды.



Англия



Вингер «Барселоны» Педро согласился перейти в «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки составит 30 млн евро; она состоится сразу после того, как Анхель Ди Мария уйдет в «ПСЖ».



«Бешикташ» не успокаивается и готовит еще одну бомбу. Вслед за Марио Гомесом турки намерены приобрести форварда «Арсенала» Данни Уэлбека. Сумма возможного трансфера пока не разглашается.



«Тоттенхэм» пообещал в течение 48 часов приобрести звездного новичка. По сообщению Daily Star, им станет Саид Бераино. За форварда «Вест Бромвича» будет заплачено 15 млн фунтов.



«Манчестер Сити» и Кевин Де Брюйне все ближе друг к другу. «Горожане» заплатят «Вольфсбургу» 53 млн фунтов, а самому игроку будет предложен 6-летний контракт с зарплатой 20 млн евро за сезон.



Форвард «Ливерпуля» Рики Ламберт больше не наденет футболку «красных». Не закрепившийся в клубе нападающий, скорее всего, продолжит карьеру в «Лестере», который тренирует Клаудио Раньери.



Вратарь «Арсенала» Давид Оспина подумывает о смене команды. Причиной этому стал переход в лондонский клуб Петра Чеха, который, по всей видимости, займет пост №1 в грядущем сезоне. «Оспина нам нужен! Я делаю все, чтобы убедить его в этом» - заявил Арсен Венгер.



Таблица летних трансферов АПЛ



Вратарь «Арсенала» Давид Оспина подумывает о смене команды. Причиной этому стал переход в лондонский клуб Петра Чеха, который, по всей видимости, займет пост №1 в грядущем сезоне. «Оспина нам нужен! Я делаю все, чтобы убедить его в этом» - заявил Арсен Венгер.



Италия



Полузащитник «МЮ» Майкл Каррик покидает клуб. Связано это с тем, что ряды манчестерцев пополнили Бастиан Швайнштайгер и Морган Шнайдерлин. Хавбек сборной Англии ведет переговоры с «Интером».



Но перед подписанием Каррика «нерадзурри» приобретут Стевана Йоветича. Завтра черногорец приезжает в Милан, где пройдет клубное медобследование. «Интер» заплатит «Манчестер Сити» за трансфер порядка 22 млн фунтов.



«Фиорентина» нашла замену ушедшему в «Бешикташ» Марио Гомес. Новым ударным форвардом «фиалок» должен стать игрок «Ромы» Маттия Дестро. Прошедший сезон Дестро провел в «Милане», где не особо себя проявил.



Кроме того, «фиалки» работают над возвращением Хуана Куадрадо. Колумбиец провалил свою миссию в «Челси», за что сегодня был выставлен на трансфер. На Куадрадо также претендует «Ювентус».



Таблица летних трансферов Серии А Кроме того, «фиалки» работают над возвращением Хуана Куадрадо. Колумбиец провалил свою миссию в «Челси», за что сегодня был выставлен на трансфер. На Куадрадо также претендует «Ювентус».

О не желающем играть за «Зенит» Ансальди, нарастающей испанской колонии в «Баварии», космической зарплате Де Брюйне и возвращении блудного Куадрадо – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».