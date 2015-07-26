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    Трансферные слухи. Педро переходит в «МЮ», Кришито намерен перебраться в «Дженоа»


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    Голосов: 0
    26.07.2015 21:57
    О не желающем играть за «Зенит» Ансальди, нарастающей испанской колонии в «Баварии», космической зарплате Де Брюйне и возвращении блудного Куадрадо – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
    О не желающем играть за «Зенит» Ансальди, нарастающей испанской колонии в «Баварии», космической зарплате Де Брюйне и возвращении блудного Куадрадо – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

    Россия

    Защитник «Зенита» Кристиан Ансальди выразил желание покинуть клуб. Главным претендентом на него считается «Интер». В прошедшем сезоне Ансальди выступал на правах аренды за «Атлетико», где проявить себя не сумел.

    На чемоданах продолжает оставаться и Доменико Кришито. Авторитетный источник Sky сообщает, что вчера агент итальянского защитника провел переговоры с «Дженоа». Кришито уже выступал за генуэзцев в 2009-2011 годах, откуда и перешел в «Зенит». Также отметим, что к переезду в Питер близок защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин.

    Таблица летних трансферов РФПЛ

    Германия

    Наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола продолжает попытки укрепления в Мюнхене испанской колонии. Тренер выразил желание приобрести форварда «Барселоны»-Б Адама Траоре. За два сезона 19-летний нападающий забил 8 голов, а его команда в прошедшем чемпионате вылетела из Сегунды.

    Таблица летних трансферов Бундеслиги

    Англия

    Вингер «Барселоны» Педро согласился перейти в «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки составит 30 млн евро; она состоится сразу после того, как Анхель Ди Мария уйдет в «ПСЖ».

    «Бешикташ» не успокаивается и готовит еще одну бомбу. Вслед за Марио Гомесом турки намерены приобрести форварда «Арсенала» Данни Уэлбека. Сумма возможного трансфера пока не разглашается.

    «Тоттенхэм» пообещал в течение 48 часов приобрести звездного новичка. По сообщению Daily Star, им станет Саид Бераино. За форварда «Вест Бромвича» будет заплачено 15 млн фунтов.

    «Манчестер Сити» и Кевин Де Брюйне все ближе друг к другу. «Горожане» заплатят «Вольфсбургу» 53 млн фунтов, а самому игроку будет предложен 6-летний контракт с зарплатой 20 млн евро за сезон.

    Форвард «Ливерпуля» Рики Ламберт больше не наденет футболку «красных». Не закрепившийся в клубе нападающий, скорее всего, продолжит карьеру в «Лестере», который тренирует Клаудио Раньери.

    Вратарь «Арсенала» Давид Оспина подумывает о смене команды. Причиной этому стал переход в лондонский клуб Петра Чеха, который, по всей видимости, займет пост №1 в грядущем сезоне. «Оспина нам нужен! Я делаю все, чтобы убедить его в этом» - заявил Арсен Венгер.

    Таблица летних трансферов АПЛ


    Италия

    Полузащитник «МЮ» Майкл Каррик покидает клуб. Связано это с тем, что ряды манчестерцев пополнили Бастиан Швайнштайгер и Морган Шнайдерлин. Хавбек сборной Англии ведет переговоры с «Интером».

    Но перед подписанием Каррика «нерадзурри» приобретут Стевана Йоветича. Завтра черногорец приезжает в Милан, где пройдет клубное медобследование. «Интер» заплатит «Манчестер Сити» за трансфер порядка 22 млн фунтов.

    «Фиорентина» нашла замену ушедшему в «Бешикташ» Марио Гомес. Новым ударным форвардом «фиалок» должен стать игрок «Ромы» Маттия Дестро. Прошедший сезон Дестро провел в «Милане», где не особо себя проявил.

    Кроме того, «фиалки» работают над возвращением Хуана Куадрадо. Колумбиец провалил свою миссию в «Челси», за что сегодня был выставлен на трансфер. На Куадрадо также претендует «Ювентус».

    Таблица летних трансферов Серии А
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный инстаграм "Манчестер Юнайтед", "Баварии"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +167

      Kar_Laeda 27 июля 2015, 11:33

      Кто Интеру Каррика отдаст?) Король Майкл остается на Олд Траффорд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 27 июля 2015, 09:08

      Терять сразу Ансальди и Кришито будет просто катастрофично! А Набиуллину лучше из Рубина не дергатся пока!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      misha-misha 27 июля 2015, 06:46

      "Тоттенхем по серьезному усиливается"

      2
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      Рейтинг: +256

      Arhive 27 июля 2015, 05:17

      вот бы Слуцкого в Баварию пригласить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 26 июля 2015, 23:48

      20 млн евро за сезон. Это самый высокооплачиваемый в мире будет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 26 июля 2015, 23:46

      Куда Каррика-то? Нельзя его отдавать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 26 июля 2015, 23:15

      Про Миммо бред больного

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16

      green1999 26 июля 2015, 22:30

      о нежелающем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 26 июля 2015, 22:27

      Педро спулили , это хорошо . Игрок сборной и на лавке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 26 июля 2015, 22:26

      Куда в баварию столько испанцев?

      2
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