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Смотреть прямую трансляцию Аргентина против Австрии, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина – Австрия