22.06.2026, понедельник, 20:00
Чемпионат мира, группа J, 2 тур
Чемпионат мира, группа J, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аргентина
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Нико Пас
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
12
Флориан Вигеле
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
14
Саша Калайджич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Мартинес
13
Ромеро
6
Мартинес
25
Медина
26
Молина
24
Фернандес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
16
Алмада
10
Месси
22
Мартинес
3-4-2-1
1
Шлагер
3
Дансо
8
Алаба
5
Пош
6
Зайвальд
4
Шлагер
9
Забитцер
20
Лаймер
18
Шмид
24
Ваннер
11
Грегоритч
25
Медина
3
Тальяфико
3
Тальяфико
25
Медина
13
Ромеро
19
Отаменди
19
Отаменди
13
Ромеро
7
Де Пауль
5
Паредес
5
Паредес
7
Де Пауль
22
Мартинес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
22
Мартинес
16
Алмада
9
Альварес
9
Альварес
16
Алмада
8
Алаба
23
Фридль
23
Фридль
8
Алаба
5
Пош
22
Прасс
22
Прасс
5
Пош
11
Грегоритч
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
11
Грегоритч
18
Шмид
21
Виммер
21
Виммер
18
Шмид
24
Ваннер
7
Арнаутович
7
Арнаутович
24
Ваннер
Остались в запасе
Аргентина
Австрия
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Нико Пас
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
13
Патрик Пенц
ВР
12
Флориан Вигеле
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
14
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Нико Пас
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
13
Патрик Пенц
ВР
12
Флориан Вигеле
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
14
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Аргентина - Австрия
2
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
13
13
Офсайды
2
0
Количество передач
554
468
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49
Смотреть прямую трансляцию Аргентина против Австрии, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина – Австрия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»