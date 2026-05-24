24.05.2026, воскресенье, 18:00
Россия. Кубок, Суперфинал
Россия. Кубок, Суперфинал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
3-1-2-3-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
68
Литвинов
18
Умяров
83
Фернандеш
47
Зобнин
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
4-1-1-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
6
Ленини
8
Аугусто
11
Батчи
88
Кривцов
8
Сперцян
9
Кордоба
98
Максименко
1
Помазун
1
Помазун
98
Максименко
7
Солари
97
Денисов
97
Денисов
7
Солари
4
Джику
35
Мартинс
35
Мартинс
4
Джику
47
Зобнин
27
Дмитриев
27
Дмитриев
47
Зобнин
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
20
Гонсалес
17
Пальцев
17
Пальцев
20
Гонсалес
9
Кордоба
99
Кобнан
99
Кобнан
9
Кордоба
8
Аугусто
15
Боселли
15
Боселли
8
Аугусто
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Спартак - Краснодар
3
6
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
3
1
Нарушения
17
22
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Краснодара», суперфинал Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»