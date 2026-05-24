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  • «Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

«Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

24 мая, 16:50
Спартак
24.05.2026, воскресенье, 18:00
Россия. Кубок, Суперфинал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Краснодар
36' П. Солари
57' Д. Аугусто
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Краснодар
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
15
Хуан Боселли
ПВ
3-1-2-3-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
68
Литвинов
18
Умяров
83
Фернандеш
47
Зобнин
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
4-1-1-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
6
Ленини
8
Аугусто
11
Батчи
88
Кривцов
8
Сперцян
9
Кордоба
98
Максименко
1
Помазун
1
Помазун
98
Максименко
7
Солари
97
Денисов
97
Денисов
7
Солари
4
Джику
35
Мартинс
35
Мартинс
4
Джику
47
Зобнин
27
Дмитриев
27
Дмитриев
47
Зобнин
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
20
Гонсалес
17
Пальцев
17
Пальцев
20
Гонсалес
9
Кордоба
99
Кобнан
99
Кобнан
9
Кордоба
8
Аугусто
15
Боселли
15
Боселли
8
Аугусто
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Спартак - Краснодар
3
6
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
3
1
Нарушения
17
22
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Краснодара», суперфинал Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар»

«Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар Спартак
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