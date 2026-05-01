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  • «Крылья Советов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

«Крылья Советов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

1 мая, 15:50
Крылья Советов
01.05.2026, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
13' Ф. Костанца (П) 77' К. Печенин
64' М. Угальде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Сергей Булатов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
10
Маркиньос
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
3-2-2-3
30
Песьяков
2
Печенин
23
Чернов
47
Божин
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
7
Баньяц
19
Олейников
11
Рахманович
15
Рассказов
4-1-2-2-1
98
Максименко
97
Денисов
3
Ву
68
Литвинов
4
Джику
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
7
Солари
5
Барко
9
Угальде
47
Божин
3
Галдамес
3
Галдамес
47
Божин
Ахметов
5
Ороз
5
Ороз
Ахметов
7
Баньяц
97
Ахметов
97
Ахметов
7
Баньяц
19
Олейников
20
Столбов
20
Столбов
19
Олейников
11
Рахманович
99
Шуманский
99
Шуманский
11
Рахманович
3
Ву
35
Мартинс
35
Мартинс
3
Ву
83
Фернандеш
27
Дмитриев
27
Дмитриев
83
Фернандеш
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
10
Маркиньос
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
10
Маркиньос
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Сергей Булатов
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Крылья Советов
Точно не сыграют
C. Geoffrey
Спартак
Точно не сыграют
Срджан Бабич
ЦЗ
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
1
2
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
10
Нарушения
12
15
Офсайды
1
2
Количество передач
206
515
Сейвы
5
1
Точность передач %
63
83
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
1
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Спартака», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Спартак»

«Крылья Советов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов
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