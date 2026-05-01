01.05.2026, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-2-2-3
30
Песьяков
2
Печенин
23
Чернов
47
Божин
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
7
Баньяц
19
Олейников
11
Рахманович
15
Рассказов
4-1-2-2-1
98
Максименко
97
Денисов
3
Ву
68
Литвинов
4
Джику
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
7
Солари
5
Барко
9
Угальде
47
Божин
3
Галдамес
3
Галдамес
47
Божин
Ахметов
5
Ороз
5
Ороз
Ахметов
7
Баньяц
97
Ахметов
97
Ахметов
7
Баньяц
19
Олейников
20
Столбов
20
Столбов
19
Олейников
11
Рахманович
99
Шуманский
99
Шуманский
11
Рахманович
3
Ву
35
Мартинс
35
Мартинс
3
Ву
83
Фернандеш
27
Дмитриев
27
Дмитриев
83
Фернандеш
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
10
Маркиньос
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
10
Маркиньос
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Сергей Булатов
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Крылья Советов
Точно не сыграют
Спартак
Точно не сыграют
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
1
2
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
10
Нарушения
12
15
Офсайды
1
2
Количество передач
206
515
Сейвы
5
1
Точность передач %
63
83
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Спартака», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»