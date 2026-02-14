14.02.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Эспаньол
3-2-2-2-1
13
Дмитрович
38
Ридель
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
22
Ромеро
18
Пикель
10
Лосано
8
Экспозито
11
Милья
16
Нгонг
9
Фернандес
3-2-2-2-1
13
Раду
32
Родригес
2
Старфельт
5
Каррейра
17
Руэда
20
Алонсо
16
Роман
19
Сведберг
8
Лопес
9
Хутгла
7
Иглесиас
8
Экспозито
4
Гонсалес
4
Гонсалес
8
Экспозито
9
Фернандес
14
Террац
14
Террац
9
Фернандес
18
Пикель
24
Долан
24
Долан
18
Пикель
11
Милья
17
Каррерас
17
Каррерас
11
Милья
16
Нгонг
19
Кике
19
Кике
16
Нгонг
17
Руэда
3
Мингеса
3
Мингеса
17
Руэда
16
Роман
15
Весино
15
Весино
16
Роман
9
Хутгла
6
Мориба
6
Мориба
9
Хутгла
19
Сведберг
18
Дуран
18
Дуран
19
Сведберг
32
Родригес
10
Аспас
10
Аспас
32
Родригес
Эспаньол
Точно не сыграют
Сельта
Точно не сыграют
Статистика матча Эспаньол - Сельта
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
393
544
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.77
2.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Сельты», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»