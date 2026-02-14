Введите ваш ник на сайте
  • «Эспаньол» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Эспаньол» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 14:50
Эспаньол
14.02.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 2
Завершен
Сельта
66' Кике 86' Т. Долан
38' Ф. Хутгла 90+3' Б. Иглесиас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
38
Клеменс Ридель
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Карл Старфельт
(К) ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
16
Мигель Роман
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
8
Фер Лопес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Эспаньол
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
14
Рамон Террац
ОП
24
Тирис Долан
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
20
Антониу Рока
ПВ
19
Кике
ЦФ
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
12
Manu Fernández
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
22
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
18
Пабло Дуран
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Дмитрович
38
Ридель
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
22
Ромеро
18
Пикель
10
Лосано
8
Экспозито
11
Милья
16
Нгонг
9
Фернандес
3-2-2-2-1
13
Раду
32
Родригес
2
Старфельт
5
Каррейра
17
Руэда
20
Алонсо
16
Роман
19
Сведберг
8
Лопес
9
Хутгла
7
Иглесиас
8
Экспозито
4
Гонсалес
4
Гонсалес
8
Экспозито
9
Фернандес
14
Террац
14
Террац
9
Фернандес
18
Пикель
24
Долан
24
Долан
18
Пикель
11
Милья
17
Каррерас
17
Каррерас
11
Милья
16
Нгонг
19
Кике
19
Кике
16
Нгонг
17
Руэда
3
Мингеса
3
Мингеса
17
Руэда
16
Роман
15
Весино
15
Весино
16
Роман
9
Хутгла
6
Мориба
6
Мориба
9
Хутгла
19
Сведберг
18
Дуран
18
Дуран
19
Сведберг
32
Родригес
10
Аспас
10
Аспас
32
Родригес
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
12
Manu Fernández
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
22
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Эспаньол
Точно не сыграют
Хави Пуадо
ЛВ
Фернандо Калеро
ЦЗ
Сельта
Точно не сыграют
Альваро Нуньес
ПЗ
Статистика матча Эспаньол - Сельта
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
393
544
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.77
2.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Сельты», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Сельта»

«Эспаньол» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Эспаньол
