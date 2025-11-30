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Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Рубин», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин»