30.11.2025, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-3-1
16
Адамов
33
Нино
28
Алип
16
Дркушич
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
20
Педро
11
Энрике
10
Глушенков
3-2-1-2-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
4
Нижегородов
51
Рожков
12
Арройо
14
Кузяев
27
Чумич
8
Йочич
99
Шабанхаджай
43
Сиве
10
Глушенков
16
Эракович
16
Эракович
10
Глушенков
77
Мостовой
8
Жерсон
8
Жерсон
77
Мостовой
11
Энрике
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Энрике
16
Дркушич
7
Соболев
7
Соболев
16
Дркушич
8
Вендел
9
Кассьерра
9
Кассьерра
8
Вендел
27
Чумич
22
Ходжа
22
Ходжа
27
Чумич
51
Рожков
19
Иванов
19
Иванов
51
Рожков
8
Йочич
23
Безруков
23
Безруков
8
Йочич
Остались в запасе
Зенит
Рубин
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Рубин
5
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
3
1
Нарушения
9
21
Офсайды
1
1
Количество передач
573
273
Сейвы
2
0
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Рубин», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»