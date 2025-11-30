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  • «Зенит» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Зенит» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 17:50
1
Зенит
30.11.2025, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
69' Нино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
4-1-1-3-1
16
Адамов
33
Нино
28
Алип
16
Дркушич
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
20
Педро
11
Энрике
10
Глушенков
3-2-1-2-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
4
Нижегородов
51
Рожков
12
Арройо
14
Кузяев
27
Чумич
8
Йочич
99
Шабанхаджай
43
Сиве
10
Глушенков
16
Эракович
16
Эракович
10
Глушенков
77
Мостовой
8
Жерсон
8
Жерсон
77
Мостовой
11
Энрике
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Энрике
16
Дркушич
7
Соболев
7
Соболев
16
Дркушич
8
Вендел
9
Кассьерра
9
Кассьерра
8
Вендел
27
Чумич
22
Ходжа
22
Ходжа
27
Чумич
51
Рожков
19
Иванов
19
Иванов
51
Рожков
8
Йочич
23
Безруков
23
Безруков
8
Йочич
Остались в запасе
Зенит
Рубин
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Рубин
5
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
3
1
Нарушения
9
21
Офсайды
1
1
Количество передач
573
273
Сейвы
2
0
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
1
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Рубин», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин»

«Зенит» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит
Комментарии (1)
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andrei-sarap-yandex
1764516874
у КРАСНОДАРа есть игра тактика и идеи как играть бегать открыватся красиво...у ЗЕНИТа никакой игры и тактики нет..нет мотивации и старания....игроки не знают как играть при одном касании....тупая игра при СЕМАКА...НУЖЕН ТРЕНЕР МОТИВАТОР а не мямля
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