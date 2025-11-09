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  • «Ахмат» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Ахмат» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 16:20
Ахмат
09.11.2025, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
59' Г. Мелкадзе
36' П. Солари 51' П. Солари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
27
Игорь Дмитриев
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
42
Мануэль Келиано
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
3-2-2-1-2
88
Шелия
90
Н'Донг
75
Гандри
4
Ибишев
8
Богосавац
81
Сидоров
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
3
Ву
4
Джику
27
Дмитриев
18
Умяров
83
Фернандеш
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
99
Гарсия
4
Ибишев
42
Келиано
42
Келиано
4
Ибишев
17
Касинтура
11
Мансилья
11
Мансилья
17
Касинтура
20
Самородов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Самородов
81
Сидоров
13
Конате
13
Конате
81
Сидоров
7
Солари
5
Рябчук
5
Рябчук
7
Солари
83
Фернандеш
68
Литвинов
68
Литвинов
83
Фернандеш
10
Маркиньос
35
Мартинс
35
Мартинс
10
Маркиньос
97
Денисов
47
Зобнин
47
Зобнин
97
Денисов
99
Гарсия
9
Угальде
9
Угальде
99
Гарсия
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Ахмат - Спартак
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
24
Офсайды
2
3
Количество передач
352
424
Сейвы
1
2
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Спартака», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат»«Спартак»

«Ахмат» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
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