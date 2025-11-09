09.11.2025, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
3-2-2-1-2
88
Шелия
90
Н'Донг
75
Гандри
4
Ибишев
8
Богосавац
81
Сидоров
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
3
Ву
4
Джику
27
Дмитриев
18
Умяров
83
Фернандеш
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
99
Гарсия
4
Ибишев
42
Келиано
42
Келиано
4
Ибишев
17
Касинтура
11
Мансилья
11
Мансилья
17
Касинтура
20
Самородов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Самородов
81
Сидоров
13
Конате
13
Конате
81
Сидоров
7
Солари
5
Рябчук
5
Рябчук
7
Солари
83
Фернандеш
68
Литвинов
68
Литвинов
83
Фернандеш
10
Маркиньос
35
Мартинс
35
Мартинс
10
Маркиньос
97
Денисов
47
Зобнин
47
Зобнин
97
Денисов
99
Гарсия
9
Угальде
9
Угальде
99
Гарсия
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Ахмат - Спартак
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
24
Офсайды
2
3
Количество передач
352
424
Сейвы
1
2
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Спартака», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»