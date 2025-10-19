19.10.2025, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
4-2-3-1
99
Дюпин
25
Аттиат-Алла
3
Солдатенков
33
Алвес
82
Волков
16
Мухин
6
Сааведра
45
Камано
8
Игнатов
29
Ежов
7
Зиньковский
3-1-1-3-2
16
Адамов
33
Нино
28
Алип
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
31
Мантуан
20
Педро
10
Глушенков
30
Кассьерра
25
Аттиат-Алла
17
Макарчук
17
Макарчук
25
Аттиат-Алла
8
Игнатов
27
Заика
27
Заика
8
Игнатов
16
Мухин
20
Васильев
20
Васильев
16
Мухин
29
Ежов
19
Коваленко
19
Коваленко
29
Ежов
45
Камано
9
Федоров
9
Федоров
45
Камано
31
Мантуан
6
Дркушич
6
Дркушич
31
Мантуан
20
Педро
9
Жерсон
9
Жерсон
20
Педро
10
Глушенков
17
Мостовой
17
Мостовой
10
Глушенков
11
Энрике
7
Соболев
7
Соболев
11
Энрике
30
Кассьерра
32
Гонду
32
Гонду
30
Кассьерра
Остались в запасе
Зенит
88
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
23
Арсен Адамов
ПЗ
18
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
23
Арсен Адамов
ПЗ
18
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Сочи - Зенит
1
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Зенита», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»