  • «Сочи» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

«Сочи» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

19 октября, 13:19
Сочи
19.10.2025, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
13' Н. Алип 54' Г. Мантуан (П) 86' А. Мостовой (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
6
Игнасио Сааведра
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Антон Зиньковский
ЛВ
45
Франсуа Камано
ЛВ
29
Роман Ежов
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
20
Педро
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
30
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Сочи
88
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
20
Дмитрий Васильев
ОП
19
Александр Коваленко
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
18
Артём Корнеев
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
23
Арсен Адамов
ПЗ
9
Жерсон
ЦП
18
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
51
Вадим Шилов
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
4-2-3-1
99
Дюпин
25
Аттиат-Алла
3
Солдатенков
33
Алвес
82
Волков
16
Мухин
6
Сааведра
45
Камано
8
Игнатов
29
Ежов
7
Зиньковский
3-1-1-3-2
16
Адамов
33
Нино
28
Алип
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
31
Мантуан
20
Педро
10
Глушенков
30
Кассьерра
25
Аттиат-Алла
17
Макарчук
17
Макарчук
25
Аттиат-Алла
8
Игнатов
27
Заика
27
Заика
8
Игнатов
16
Мухин
20
Васильев
20
Васильев
16
Мухин
29
Ежов
19
Коваленко
19
Коваленко
29
Ежов
45
Камано
9
Федоров
9
Федоров
45
Камано
31
Мантуан
6
Дркушич
6
Дркушич
31
Мантуан
20
Педро
9
Жерсон
9
Жерсон
20
Педро
10
Глушенков
17
Мостовой
17
Мостовой
10
Глушенков
11
Энрике
7
Соболев
7
Соболев
11
Энрике
30
Кассьерра
32
Гонду
32
Гонду
30
Кассьерра
Статистика матча Сочи - Зенит
1
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Зенита», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Зенит»

«Сочи» – «Зенит»: смотреть онлан 19 октября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
