21.09.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-5-1
1
Агкацев
15
Оласа
5
Жубал
3
Тормена
98
Петров
8
Сперцян
27
Са
8
Аугусто
11
Батчи
9
Кордоба
88
Кривцов
3-4-3
16
Адамов
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
31
Мантуан
20
Педро
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
7
Соболев
10
Глушенков
88
Кривцов
28
Перрен
28
Перрен
88
Кривцов
10
Глушенков
28
Алип
28
Алип
10
Глушенков
8
Вендел
16
Дркушич
16
Дркушич
8
Вендел
7
Соболев
77
Мостовой
77
Мостовой
7
Соболев
20
Педро
32
Гонду
32
Гонду
20
Педро
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Данила Козлов
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Данила Козлов
АП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Краснодар - Зенит
5
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
14
12
Офсайды
4
2
Количество передач
331
286
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Зенита», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»