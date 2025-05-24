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  • «Спартак» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Спартак» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 15:20
Спартак
24.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
5 : 0
Завершен
Химки
4' Н. Умяров 36' М. Угальде 82' Л. Гарсия 85' Р. Мангаш 89' Р. Зобнин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
(К) ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
91
Антон Заболотный
(К) ЦФ
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Химки
93
Илья Тусеев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-1-3-2
98
Максименко
5
Рябчук
4
Дуарте
6
Бабич
26
Хлусевич
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
99
Гарсия
3-3-2-1-1
96
Обухов
2
Голубович
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
14
Мехия
5
Степанов
14
Корредера
32
Вера
17
Берковский
91
Заболотный
9
Угальде
7
Мангаш
7
Мангаш
9
Угальде
5
Рябчук
23
Чернов
23
Чернов
5
Рябчук
5
Барко
47
Зобнин
47
Зобнин
5
Барко
18
Умяров
25
Пруцев
25
Пруцев
18
Умяров
7
Солари
24
Массалыга
24
Массалыга
7
Солари
5
Степанов
99
Ориньо
99
Ориньо
5
Степанов
17
Берковский
97
Магомедов
97
Магомедов
17
Берковский
91
Заболотный
19
Руденко
19
Руденко
91
Заболотный
72
Фернандес
27
Мирзов
27
Мирзов
72
Фернандес
2
Голубович
7
Садыгов
7
Садыгов
2
Голубович
Остались в запасе
Спартак
Химки
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
93
Илья Тусеев
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Спартак - Химки
1
2
Всего ударов по воротам
27
12
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
13
Офсайды
1
1
Количество передач
474
375
Сейвы
6
6
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
17
10
Удары из-за пределов штрафной
10
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Химок», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Химки»

«Спартак» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак
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