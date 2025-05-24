24.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Россия. Премьер-лига, 30 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-1-3-2
98
Максименко
5
Рябчук
4
Дуарте
6
Бабич
26
Хлусевич
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
99
Гарсия
3-3-2-1-1
96
Обухов
2
Голубович
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
14
Мехия
5
Степанов
14
Корредера
32
Вера
17
Берковский
91
Заболотный
9
Угальде
7
Мангаш
7
Мангаш
9
Угальде
5
Рябчук
23
Чернов
23
Чернов
5
Рябчук
5
Барко
47
Зобнин
47
Зобнин
5
Барко
18
Умяров
25
Пруцев
25
Пруцев
18
Умяров
7
Солари
24
Массалыга
24
Массалыга
7
Солари
5
Степанов
99
Ориньо
99
Ориньо
5
Степанов
17
Берковский
97
Магомедов
97
Магомедов
17
Берковский
91
Заболотный
19
Руденко
19
Руденко
91
Заболотный
72
Фернандес
27
Мирзов
27
Мирзов
72
Фернандес
2
Голубович
7
Садыгов
7
Садыгов
2
Голубович
Остались в запасе
Спартак
Химки
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
93
Илья Тусеев
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Спартак - Химки
1
2
Всего ударов по воротам
27
12
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
13
Офсайды
1
1
Количество передач
474
375
Сейвы
6
6
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
17
10
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Химок», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Химки»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»