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  • «Локомотив» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Локомотив» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 16:20
Локомотив
05.04.2025, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
62' А. Батраков
85' А. Соболев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
3-3-2-2
1
Митрюшкин
24
Ненахов
47
Годяев
23
Монтес
71
Самошников
6
Баринов
45
Сильянов
77
Пиняев
83
Батраков
90
Морозов
10
Воробьев
4-1-1-2-2
1
Латышонок
77
Мимович
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
77
Мостовой
32
Гонду
9
Кассьерра
90
Морозов
3
Фассон
3
Фассон
90
Морозов
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
77
Пиняев
9
Сарвели
9
Сарвели
77
Пиняев
77
Мимович
28
Алип
28
Алип
77
Мимович
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
5
Барриос
7
Соболев
7
Соболев
5
Барриос
32
Гонду
10
Глушенков
10
Глушенков
32
Гонду
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Локомотив - Зенит
2
1
1
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
18
11
Количество передач
251
608
Сейвы
4
4
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Зенита», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит»

«Локомотив» – «Зенит»: смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
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