05.04.2025, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-3-2-2
1
Митрюшкин
24
Ненахов
47
Годяев
23
Монтес
71
Самошников
6
Баринов
45
Сильянов
77
Пиняев
83
Батраков
90
Морозов
10
Воробьев
4-1-1-2-2
1
Латышонок
77
Мимович
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
77
Мостовой
32
Гонду
9
Кассьерра
90
Морозов
3
Фассон
3
Фассон
90
Морозов
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
77
Пиняев
9
Сарвели
9
Сарвели
77
Пиняев
77
Мимович
28
Алип
28
Алип
77
Мимович
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
5
Барриос
7
Соболев
7
Соболев
5
Барриос
32
Гонду
10
Глушенков
10
Глушенков
32
Гонду
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Локомотив - Зенит
2
1
1
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
18
11
Количество передач
251
608
Сейвы
4
4
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Зенита», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»