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  • «Ахмат» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Ахмат» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 15:20
Ахмат
30.03.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
24
Никита Массалыга
ЦП
7
Пабло Солари
ПВ
4-4-2
88
Шелия
95
Адамов
4
Ибишев
75
Гандри
55
Тодорович
47
Уткин
7
Садулаев
14
Талаль
11
Исмаэл
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-1-1-2-2
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
6
Бабич
4
Дуарте
18
Умяров
35
Мартинс
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
99
Гарсия
47
Уткин
18
Камилов
18
Камилов
47
Уткин
7
Садулаев
28
Зорин
28
Зорин
7
Садулаев
14
Талаль
7
Бериша
7
Бериша
14
Талаль
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
4
Дуарте
7
Мангаш
7
Мангаш
4
Дуарте
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
99
Гарсия
7
Солари
7
Солари
99
Гарсия
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
24
Никита Массалыга
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
24
Никита Массалыга
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Ахмат - Спартак
2
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
17
21
Офсайды
1
3
Количество передач
288
372
Сейвы
3
5
Точность передач %
67
67
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Спартака», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Спартак»

«Ахмат» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
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