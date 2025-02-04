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  • «Зенит» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

«Зенит» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

4 февраля 2025, 18:20
Зенит
04.02.2025, вторник, 19:30
Зимний кубок РПЛ, группа 2, 2 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
ЦСКА
49' Д. Сантос 90+3' А. Соболев
57' М. Кисляк 88' А. Шуманский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
20
Секу Койта
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
16
Денис Адамов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
99
Николай Баровский
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
84
Александр Вакулич
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
28
Алип
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
11
Энрике
32
Гонду
10
Глушенков
4-1-1-2-2
49
Тороп
12
Келлвен
4
Роша
78
Дивеев
27
Мойзес
14
Зделар
15
Пьянич
10
Обляков
31
Кисляк
11
Мусаев
20
Койта
3
Дуглас Сантос
98
Лобов
98
Лобов
3
Дуглас Сантос
10
Глушенков
9
Кассьерра
9
Кассьерра
10
Глушенков
32
Гонду
7
Соболев
7
Соболев
32
Гонду
11
Энрике
97
Ахметов
97
Ахметов
11
Энрике
31
Мантуан
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
31
Мантуан
77
Мостовой
21
Ерохин
21
Ерохин
77
Мостовой
8
Вендел
5
Родригао
5
Родригао
8
Вендел
28
Алип
16
Дркушич
16
Дркушич
28
Алип
5
Барриос
4
Горшков
4
Горшков
5
Барриос
33
Нино
78
Чистяков
78
Чистяков
33
Нино
1
Латышонок
16
Адамов
16
Адамов
1
Латышонок
12
Келлвен
22
Гайич
22
Гайич
12
Келлвен
27
Мойзес
3
Круговой
3
Круговой
27
Мойзес
10
Обляков
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
10
Обляков
31
Кисляк
16
Мухин
16
Мухин
31
Кисляк
14
Зделар
8
Бистрович
8
Бистрович
14
Зделар
11
Мусаев
99
Шуманский
99
Шуманский
11
Мусаев
20
Койта
17
Глебов
17
Глебов
20
Койта
15
Пьянич
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
15
Пьянич
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
47
Александр Тарасов
ЛЗ
1
Давид Бязров
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
99
Николай Баровский
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
84
Александр Вакулич
АП
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
47
Александр Тарасов
ЛЗ
1
Давид Бязров
ВР
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
99
Николай Баровский
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
84
Александр Вакулич
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Зенит - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против ЦСКА, 2-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА

«Зенит» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ ЦСКА Зенит
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