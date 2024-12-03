03.12.2024, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
Германия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-1-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
4
Мин-Джэ
4
Упамекано
6
Киммих
20
Лаймер
8
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
19
Сане
11
Олисе
3-3-2-1
1
Коварж
4
Та
12
Тапсоба
3
Хинкапе
20
Мукиэле
10
Джака
20
Гримальдо
8
Андрих
14
Паласиос
17
Вирц
19
Сане
41
Перец
41
Перец
19
Сане
20
Лаймер
93
Боэ
93
Боэ
20
Лаймер
8
Горецка
5
Павлович
5
Павлович
8
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
4
Мин-Джэ
11
Тель
11
Тель
4
Мин-Джэ
20
Мукиэле
13
Артур
13
Артур
20
Мукиэле
Шик
23
Телла
23
Телла
Шик
8
Андрих
10
Шик
10
Шик
8
Андрих
Остались в запасе
Бавария
Байер
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Франсис Оньека
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Франсис Оньека
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Бавария - Байер
2
1
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
4
Нарушения
8
13
Офсайды
1
3
Количество передач
490
351
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Байера», 1/8 Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»