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  • «Бавария» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

«Бавария» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

3 декабря 2024, 21:35
Бавария
03.12.2024, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Байер
69' Н. Телла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
1
Матей Коварж
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бавария
41
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
5
Александар Павлович
ОП
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Франсис Оньека
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
4
Мин-Джэ
4
Упамекано
6
Киммих
20
Лаймер
8
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
19
Сане
11
Олисе
3-3-2-1
1
Коварж
4
Та
12
Тапсоба
3
Хинкапе
20
Мукиэле
10
Джака
20
Гримальдо
8
Андрих
14
Паласиос
17
Вирц
19
Сане
41
Перец
41
Перец
19
Сане
20
Лаймер
93
Боэ
93
Боэ
20
Лаймер
8
Горецка
5
Павлович
5
Павлович
8
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
4
Мин-Джэ
11
Тель
11
Тель
4
Мин-Джэ
20
Мукиэле
13
Артур
13
Артур
20
Мукиэле
Шик
23
Телла
23
Телла
Шик
8
Андрих
10
Шик
10
Шик
8
Андрих
Остались в запасе
Бавария
Байер
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Франсис Оньека
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Франсис Оньека
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Бавария - Байер
2
1
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
4
Нарушения
8
13
Офсайды
1
3
Количество передач
490
351
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Байера», 1/8 Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Байер»

«Бавария» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Байер Бавария
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