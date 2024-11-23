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  • «Спартак» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Спартак» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 16:50
Спартак
23.11.2024, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
5 : 2
Завершен
Локомотив
10' М. Угальде 21' М. Угальде 34' М. Угальде 73' М. Угальде 80' Э. Барко
55' С. Пиняев 63' Ж. Ньямси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
6
Бабич
4
Дуарте
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-4-1-1
22
Лантратов
71
Самошников
23
Монтес
5
Ньямси
45
Сильянов
6
Баринов
93
Карпукас
71
Тикнизян
83
Батраков
10
Воробьев
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
5
Барко
28
Зорин
28
Зорин
5
Барко
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
24
Ненахов
77
Пиняев
77
Пиняев
24
Ненахов
71
Тикнизян
14
Салтыков
14
Салтыков
71
Тикнизян
83
Батраков
19
Севикян
19
Севикян
83
Батраков
10
Воробьев
9
Сарвели
9
Сарвели
10
Воробьев
93
Карпукас
99
Сулейманов
99
Сулейманов
93
Карпукас
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Спартак - Локомотив
2
5
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
10
Нарушения
14
16
Офсайды
3
0
Количество передач
391
303
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Локомотива», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Локомотив»

«Спартак» – «Локомотив» смотреть онлайн 23 ноября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
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