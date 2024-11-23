23.11.2024, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Россия. Премьер-лига, 16 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
6
Бабич
4
Дуарте
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-4-1-1
22
Лантратов
71
Самошников
23
Монтес
5
Ньямси
45
Сильянов
6
Баринов
93
Карпукас
71
Тикнизян
83
Батраков
10
Воробьев
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
5
Барко
28
Зорин
28
Зорин
5
Барко
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
24
Ненахов
77
Пиняев
77
Пиняев
24
Ненахов
71
Тикнизян
14
Салтыков
14
Салтыков
71
Тикнизян
83
Батраков
19
Севикян
19
Севикян
83
Батраков
10
Воробьев
9
Сарвели
9
Сарвели
10
Воробьев
93
Карпукас
99
Сулейманов
99
Сулейманов
93
Карпукас
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Спартак - Локомотив
2
5
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
10
Нарушения
14
16
Офсайды
3
0
Количество передач
391
303
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Локомотива», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»