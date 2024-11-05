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  • «Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

«Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

5 ноября 2024, 17:20
Спартак
05.11.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Ростов
72' М. Мохеби (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-1-3-1
57
Селихов
5
Рябчук
4
Дуарте
68
Литвинов
97
Денисов
18
Умяров
25
Пруцев
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
11
Николсон
4-1-3-2
1
Ятимов
11
Сутормин
4
Мелехин
87
Лангович
55
Осипенко
15
Глебов
18
Кучаев
19
Байрамян
57
Жбанов
27
Комличенко
10
Щетинин
10
Маркиньос
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Маркиньос
18
Умяров
8
Игнатов
8
Игнатов
18
Умяров
10
Бонгонда
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Бонгонда
5
Барко
28
Медина
28
Медина
5
Барко
11
Николсон
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Николсон
55
Осипенко
3
Сако
3
Сако
55
Осипенко
57
Жбанов
40
Вахания
40
Вахания
57
Жбанов
11
Сутормин
10
Комаров
10
Комаров
11
Сутормин
27
Комличенко
9
Мохеби
9
Мохеби
27
Комличенко
18
Кучаев
69
Голенков
69
Голенков
18
Кучаев
Остались в запасе
Спартак
Ростов
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Ростов
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ростова», 1/4 Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»

«Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Спартак
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