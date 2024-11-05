05.11.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-1-1-3-1
57
Селихов
5
Рябчук
4
Дуарте
68
Литвинов
97
Денисов
18
Умяров
25
Пруцев
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
11
Николсон
4-1-3-2
1
Ятимов
11
Сутормин
4
Мелехин
87
Лангович
55
Осипенко
15
Глебов
18
Кучаев
19
Байрамян
57
Жбанов
27
Комличенко
10
Щетинин
10
Маркиньос
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Маркиньос
18
Умяров
8
Игнатов
8
Игнатов
18
Умяров
10
Бонгонда
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Бонгонда
5
Барко
28
Медина
28
Медина
5
Барко
11
Николсон
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Николсон
55
Осипенко
3
Сако
3
Сако
55
Осипенко
57
Жбанов
40
Вахания
40
Вахания
57
Жбанов
11
Сутормин
10
Комаров
10
Комаров
11
Сутормин
27
Комличенко
9
Мохеби
9
Мохеби
27
Комличенко
18
Кучаев
69
Голенков
69
Голенков
18
Кучаев
Остались в запасе
Спартак
Ростов
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Ростов
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ростова», 1/4 Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»