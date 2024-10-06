06.10.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
23
Монтес
71
Самошников
93
Карпукас
6
Баринов
45
Сильянов
77
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
4-1-1-3-1
1
Ломаев
23
Бейл
3
Солдатенков
4
Евгеньев
3
Галдамес
22
Костанца
6
Бабкин
29
Ежов
7
Гарре
19
Олейников
33
Сергеев
24
Ненахов
71
Тикнизян
71
Тикнизян
24
Ненахов
77
Пиняев
19
Севикян
19
Севикян
77
Пиняев
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
23
Бейл
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Бейл
29
Ежов
2
Печенин
2
Печенин
29
Ежов
6
Бабкин
5
Мендес
5
Мендес
6
Бабкин
3
Галдамес
27
Дмитриев
27
Дмитриев
3
Галдамес
19
Олейников
7
Бабаев
7
Бабаев
19
Олейников
Остались в запасе
Локомотив
Крылья Советов
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Франко Орозко
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Франко Орозко
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
10
11
Количество передач
467
387
Сейвы
6
4
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Крыльев Советов», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»