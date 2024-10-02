02.10.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-2-1-2-2
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
93
Лаксальт
14
Даса
23
Гагнидзе
15
Карраскаль
77
Макаров
49
Маухуб
91
Гладышев
4-1-1-3-1
57
Селихов
26
Хлусевич
68
Литвинов
6
Бабич
7
Мангаш
18
Умяров
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
23
Гагнидзе
50
Кутицкий
50
Кутицкий
23
Гагнидзе
49
Маухуб
74
Фомин
74
Фомин
49
Маухуб
15
Карраскаль
10
Бителло
10
Бителло
15
Карраскаль
91
Гладышев
11
Гомес
11
Гомес
91
Гладышев
93
Лаксальт
70
Тюкавин
70
Тюкавин
93
Лаксальт
68
Литвинов
14
Абена
14
Абена
68
Литвинов
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
25
Пруцев
35
Мартинс
35
Мартинс
25
Пруцев
9
Угальде
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Угальде
10
Бонгонда
11
Николсон
11
Николсон
10
Бонгонда
Остались в запасе
Динамо
Спартак
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо - Спартак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Спартака», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»