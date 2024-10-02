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  • «Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

«Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

2 октября 2024, 17:50
Динамо
02.10.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
2 : 3
Завершен
Спартак
2' Э. Даса 20' Э. Маухуб
10' Э. Барко (П) 83' К. Мартинс 90' В. Жозе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
10
Бителло
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
3-2-1-2-2
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
93
Лаксальт
14
Даса
23
Гагнидзе
15
Карраскаль
77
Макаров
49
Маухуб
91
Гладышев
4-1-1-3-1
57
Селихов
26
Хлусевич
68
Литвинов
6
Бабич
7
Мангаш
18
Умяров
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
23
Гагнидзе
50
Кутицкий
50
Кутицкий
23
Гагнидзе
49
Маухуб
74
Фомин
74
Фомин
49
Маухуб
15
Карраскаль
10
Бителло
10
Бителло
15
Карраскаль
91
Гладышев
11
Гомес
11
Гомес
91
Гладышев
93
Лаксальт
70
Тюкавин
70
Тюкавин
93
Лаксальт
68
Литвинов
14
Абена
14
Абена
68
Литвинов
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
25
Пруцев
35
Мартинс
35
Мартинс
25
Пруцев
9
Угальде
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Угальде
10
Бонгонда
11
Николсон
11
Николсон
10
Бонгонда
Остались в запасе
Динамо
Спартак
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо - Спартак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Спартака», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Спартак»

«Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Динамо
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