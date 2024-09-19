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  • «Спартак» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

«Спартак» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

19 сентября 2024, 19:35
Спартак
19.09.2024, четверг, 20:45
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
4 : 1
Завершен
Крылья Советов
2' Ш. Николсон 19' Р. Зобнин 41' К. Печенин (АГ) 89' Р. Мангаш
68' В. Шитов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
28
Даниил Зорин
АП
5
Эсекьель Барко
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
4-1-2-2-1
57
Селихов
5
Рябчук
14
Абена
68
Литвинов
26
Хлусевич
35
Мартинс
47
Зобнин
25
Пруцев
77
Зиньковский
10
Маркиньос
11
Николсон
4-2-2-2
1
Овсянников
23
Бейл
95
Гапонов
5
Ороз
2
Печенин
8
Витюгов
5
Мендес
19
Орозко
27
Дмитриев
73
Шитов
10
Цыпченко
47
Зобнин
7
Мангаш
7
Мангаш
47
Зобнин
68
Литвинов
4
Дуарте
4
Дуарте
68
Литвинов
5
Рябчук
28
Зорин
28
Зорин
5
Рябчук
11
Николсон
8
Игнатов
8
Игнатов
11
Николсон
5
Ороз
4
Евгеньев
4
Евгеньев
5
Ороз
23
Бейл
22
Костанца
22
Костанца
23
Бейл
5
Мендес
6
Бабкин
6
Бабкин
5
Мендес
73
Шитов
7
Гарре
7
Гарре
73
Шитов
10
Цыпченко
7
Бабаев
7
Бабаев
10
Цыпченко
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Крыльев Советов», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов»

«Спартак» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
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