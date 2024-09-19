19.09.2024, четверг, 20:45
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-1-2-2-1
57
Селихов
5
Рябчук
14
Абена
68
Литвинов
26
Хлусевич
35
Мартинс
47
Зобнин
25
Пруцев
77
Зиньковский
10
Маркиньос
11
Николсон
4-2-2-2
1
Овсянников
23
Бейл
95
Гапонов
5
Ороз
2
Печенин
8
Витюгов
5
Мендес
19
Орозко
27
Дмитриев
73
Шитов
10
Цыпченко
47
Зобнин
7
Мангаш
7
Мангаш
47
Зобнин
68
Литвинов
4
Дуарте
4
Дуарте
68
Литвинов
5
Рябчук
28
Зорин
28
Зорин
5
Рябчук
11
Николсон
8
Игнатов
8
Игнатов
11
Николсон
5
Ороз
4
Евгеньев
4
Евгеньев
5
Ороз
23
Бейл
22
Костанца
22
Костанца
23
Бейл
5
Мендес
6
Бабкин
6
Бабкин
5
Мендес
73
Шитов
7
Гарре
7
Гарре
73
Шитов
10
Цыпченко
7
Бабаев
7
Бабаев
10
Цыпченко
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Крыльев Советов», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»