Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

«Зенит» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

17 сентября 2024, 18:50
Зенит
17.09.2024, вторник, 20:00
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
2 : 0
Завершен
Рубин
26' Г. Мантуан 58' Д. Чистяков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
22
Велдин Ходжа
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Вендел
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Угочукву Иву
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Адамов
78
Чистяков
28
Алип
31
Мантуан
5
Барриос
97
Ахметов
77
Мостовой
21
Ерохин
37
Артур
7
Соболев
20
Педро
3-1-2-2-2
25
Нигматуллин
5
Ашурматов
2
Тесленко
4
Нижегородов
22
Ходжа
88
Апшацев
23
Безруков
8
Йочич
44
Кузнецов
90
Чуни
99
Шабанхаджай
97
Ахметов
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
97
Ахметов
5
Барриос
18
Васильев
18
Васильев
5
Барриос
77
Мостовой
8
Вендел
8
Вендел
77
Мостовой
20
Педро
9
Кассьерра
9
Кассьерра
20
Педро
7
Соболев
32
Гонду
32
Гонду
7
Соболев
2
Тесленко
27
Грицаенко
27
Грицаенко
2
Тесленко
8
Йочич
6
Иву
6
Иву
8
Йочич
88
Апшацев
23
Вада
23
Вада
88
Апшацев
90
Чуни
27
Чумич
27
Чумич
90
Чуни
99
Шабанхаджай
7
Фамейе
7
Фамейе
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Зенит
Рубин
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Рубина», 4-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин»

«Зенит» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Рубин Зенит
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+