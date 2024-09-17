Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Рубина», 4-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин»