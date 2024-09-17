17.09.2024, вторник, 20:00
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
3-1-1-3-2
16
Адамов
78
Чистяков
28
Алип
31
Мантуан
5
Барриос
97
Ахметов
77
Мостовой
21
Ерохин
37
Артур
7
Соболев
20
Педро
3-1-2-2-2
25
Нигматуллин
5
Ашурматов
2
Тесленко
4
Нижегородов
22
Ходжа
88
Апшацев
23
Безруков
8
Йочич
44
Кузнецов
90
Чуни
99
Шабанхаджай
97
Ахметов
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
97
Ахметов
5
Барриос
18
Васильев
18
Васильев
5
Барриос
77
Мостовой
8
Вендел
8
Вендел
77
Мостовой
20
Педро
9
Кассьерра
9
Кассьерра
20
Педро
7
Соболев
32
Гонду
32
Гонду
7
Соболев
2
Тесленко
27
Грицаенко
27
Грицаенко
2
Тесленко
8
Йочич
6
Иву
6
Иву
8
Йочич
88
Апшацев
23
Вада
23
Вада
88
Апшацев
90
Чуни
27
Чумич
27
Чумич
90
Чуни
99
Шабанхаджай
7
Фамейе
7
Фамейе
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Зенит
Рубин
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Рубина», 4-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»