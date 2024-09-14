14.09.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
3
Круговой
14
Зделар
22
Гайич
10
Жемалетдинов
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
4-1-1-1-3
1
Латышонок
15
Караваев
33
Нино
16
Эракович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
7
Соболев
9
Кассьерра
32
Гонду
22
Гайич
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Гайич
10
Жемалетдинов
20
Койта
20
Койта
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Файзуллаев
32
Гонду
31
Мантуан
31
Мантуан
32
Гонду
5
Барриос
28
Алип
28
Алип
5
Барриос
8
Вендел
97
Ахметов
97
Ахметов
8
Вендел
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча ЦСКА - Зенит
4
4
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
9
0
Нарушения
13
8
Офсайды
1
2
Количество передач
421
518
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Зенита», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»