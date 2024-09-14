Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

ЦСКА – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 15:20
ЦСКА
14.09.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
43' Л. Гонду
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
3
Круговой
14
Зделар
22
Гайич
10
Жемалетдинов
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
4-1-1-1-3
1
Латышонок
15
Караваев
33
Нино
16
Эракович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
7
Соболев
9
Кассьерра
32
Гонду
22
Гайич
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Гайич
10
Жемалетдинов
20
Койта
20
Койта
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Файзуллаев
32
Гонду
31
Мантуан
31
Мантуан
32
Гонду
5
Барриос
28
Алип
28
Алип
5
Барриос
8
Вендел
97
Ахметов
97
Ахметов
8
Вендел
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча ЦСКА - Зенит
4
4
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
9
0
Нарушения
13
8
Офсайды
1
2
Количество передач
421
518
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
8
6

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Зенита», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит»

ЦСКА-Зенит смотреть онлайн 14 сентября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+