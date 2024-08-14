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  • «Крылья Советов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2024

«Крылья Советов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2024

14 августа 2024, 18:20
Крылья Советов
14.08.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 2 тур
0 : 3
Завершен
Спартак
64' К. Мартинс 83' Х. Медина 90+3' Д. Зорин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
58
Артем Ежов
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-2-3-1
1
Ломаев
2
Печенин
95
Гапонов
4
Евгеньев
23
Бейл
6
Бабкин
21
Иванисеня
7
Бабаев
27
Дмитриев
19
Орозко
10
Цыпченко
4-1-1-3-1
57
Селихов
26
Хлусевич
39
Маслов
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
25
Пруцев
28
Медина
8
Игнатов
10
Маркиньос
12
Виллиан Жозе
23
Бейл
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Бейл
6
Бабкин
22
Костанца
22
Костанца
6
Бабкин
19
Орозко
19
Олейников
19
Олейников
19
Орозко
7
Бабаев
73
Шитов
73
Шитов
7
Бабаев
97
Денисов
5
Рябчук
5
Рябчук
97
Денисов
26
Хлусевич
74
Гузиев
74
Гузиев
26
Хлусевич
8
Игнатов
28
Зорин
28
Зорин
8
Игнатов
10
Маркиньос
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Маркиньос
12
Виллиан Жозе
11
Мелешин
11
Мелешин
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
58
Артем Ежов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
58
Артем Ежов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Спартака», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Спартак»

«Крылья Советов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Крылья Советов
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