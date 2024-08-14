14.08.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 2 тур
Россия. Кубок, группа A, 2 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-2-3-1
1
Ломаев
2
Печенин
95
Гапонов
4
Евгеньев
23
Бейл
6
Бабкин
21
Иванисеня
7
Бабаев
27
Дмитриев
19
Орозко
10
Цыпченко
4-1-1-3-1
57
Селихов
26
Хлусевич
39
Маслов
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
25
Пруцев
28
Медина
8
Игнатов
10
Маркиньос
12
Виллиан Жозе
23
Бейл
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Бейл
6
Бабкин
22
Костанца
22
Костанца
6
Бабкин
19
Орозко
19
Олейников
19
Олейников
19
Орозко
7
Бабаев
73
Шитов
73
Шитов
7
Бабаев
97
Денисов
5
Рябчук
5
Рябчук
97
Денисов
26
Хлусевич
74
Гузиев
74
Гузиев
26
Хлусевич
8
Игнатов
28
Зорин
28
Зорин
8
Игнатов
10
Маркиньос
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Маркиньос
12
Виллиан Жозе
11
Мелешин
11
Мелешин
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
58
Артем Ежов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
58
Артем Ежов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Спартака», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»