Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Спартака», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».

Также игру будет транслировать «Bettery».