Составы команд
Спартак
Спартак
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
25
Пруцев
77
Зиньковский
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-3-2-2
88
Шелия
55
Тодорович
2
Жиров
3
Шатара
95
Адамов
27
Камило
8
Богосавац
0
Швец
7
Садулаев
25
Агаларов
10
Ковачев
77
Зиньковский
10
Маркиньос
10
Маркиньос
77
Зиньковский
18
Умяров
39
Маслов
39
Маслов
18
Умяров
97
Денисов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
97
Денисов
25
Пруцев
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
25
Пруцев
10
Бонгонда
11
Мелешин
11
Мелешин
10
Бонгонда
7
Садулаев
11
Исмаэл
11
Исмаэл
7
Садулаев
10
Ковачев
11
Луна Диале
11
Луна Диале
10
Ковачев
25
Агаларов
20
Самородов
20
Самородов
25
Агаларов
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
74
Егор Гузиев
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Михаил Опарин
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
7
Бернард Бериша
ЛВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
74
Егор Гузиев
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
7
Бернард Бериша
ЛВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Спартак - Ахмат
4
4
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
17
Офсайды
3
0
Количество передач
715
235
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
60
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ахмата», 4-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также матч будет транслироваться на сайте и в приложении «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»