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  • «Спартак» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

«Спартак» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

11 августа 2024, 18:50
Спартак
11.08.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
25
Пруцев
77
Зиньковский
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-3-2-2
88
Шелия
55
Тодорович
2
Жиров
3
Шатара
95
Адамов
27
Камило
8
Богосавац
0
Швец
7
Садулаев
25
Агаларов
10
Ковачев
77
Зиньковский
10
Маркиньос
10
Маркиньос
77
Зиньковский
18
Умяров
39
Маслов
39
Маслов
18
Умяров
97
Денисов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
97
Денисов
25
Пруцев
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
25
Пруцев
10
Бонгонда
11
Мелешин
11
Мелешин
10
Бонгонда
7
Садулаев
11
Исмаэл
11
Исмаэл
7
Садулаев
10
Ковачев
11
Луна Диале
11
Луна Диале
10
Ковачев
25
Агаларов
20
Самородов
20
Самородов
25
Агаларов
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
74
Егор Гузиев
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Михаил Опарин
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
7
Бернард Бериша
ЛВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
74
Егор Гузиев
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
7
Бернард Бериша
ЛВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Спартак - Ахмат
4
4
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
17
Офсайды
3
0
Количество передач
715
235
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
60
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
11
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ахмата», 4-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ахмат»

Спартак-Ахмат смотреть онлайн 11 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
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