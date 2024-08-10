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  • «Зенит» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Зенит» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

10 августа 2024, 16:20
1
Зенит
10.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
55' М. Глушенков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
33
Нино
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
10
Глушенков
4-2-1-1-2
99
Лунев
14
Даса
2
Бальбуэна
5
Майсторович
93
Лаксальт
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
13
Нгамале
91
Гладышев
70
Тюкавин
9
Кассьерра
31
Мантуан
31
Мантуан
9
Кассьерра
10
Глушенков
4
Горшков
4
Горшков
10
Глушенков
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
8
Вендел
37
Артур
37
Артур
8
Вендел
20
Педро
18
Изидор
18
Изидор
20
Педро
24
Чавес
7
Скопинцев
7
Скопинцев
24
Чавес
74
Фомин
2
Маричаль
2
Маричаль
74
Фомин
91
Гладышев
15
Карраскаль
15
Карраскаль
91
Гладышев
Остались в запасе
Зенит
Динамо
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Зенит - Динамо
3
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
19
Офсайды
0
2
Количество передач
503
407
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
0
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Динамо», 4-й тур Российской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо»

Зенит-Динамо смотреть онлайн 10 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (1)
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САДЫЧОК
1723304022
Очень высокие скорости в 1 тайме. И сразу выпадают замедляющий игру Глушенков, удивительно почему ему разрешают бить по воротам запарываю много моментов) , выпадает из за быстрой игры Тюкавин Гладышев. Все эти игроки очень средние которые типа играют с условным Шинником!
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