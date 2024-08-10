10.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
33
Нино
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
10
Глушенков
4-2-1-1-2
99
Лунев
14
Даса
2
Бальбуэна
5
Майсторович
93
Лаксальт
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
13
Нгамале
91
Гладышев
70
Тюкавин
9
Кассьерра
31
Мантуан
31
Мантуан
9
Кассьерра
10
Глушенков
4
Горшков
4
Горшков
10
Глушенков
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
8
Вендел
37
Артур
37
Артур
8
Вендел
20
Педро
18
Изидор
18
Изидор
20
Педро
24
Чавес
7
Скопинцев
7
Скопинцев
24
Чавес
74
Фомин
2
Маричаль
2
Маричаль
74
Фомин
91
Гладышев
15
Карраскаль
15
Карраскаль
91
Гладышев
Остались в запасе
Зенит
Динамо
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Зенит - Динамо
3
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
19
Офсайды
0
2
Количество передач
503
407
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Динамо», 4-й тур Российской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»