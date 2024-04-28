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    • «Динамо» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    «Динамо» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    Динамо
    28.04.2024, воскресенье, 19:15
    Россия. Премьер-лига, 26 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.9
    Х
    3.7
    П2
    2
    Реклама, 18+
    Зенит
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Динамо
    1
    Антон Шунин
    ВР
    4
    Сергей Паршивлюк
    ЛЗ
    18
    Роберто Фернандес
    ЦЗ
    3
    Фабиан Бальбуэна
    ЦЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    89
    Бителло
    ЦП
    24
    Луис Чавес
    ЦП
    8
    Хорхе Карраскаль
    ЦП
    74
    Даниил Фомин
    ЦП
    93
    Диего Лаксальт
    ЦП
    70
    Константин Тюкавин
    ЦФ
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Зенит
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    28
    Нуралы Алип
    ЛЗ
    27
    Нино
    ЦЗ
    55
    Родригао
    ЦЗ
    15
    Вячеслав Караваев
    ПЗ
    8
    Вендел
    ЦП
    5
    Вильмар Барриос
    ЦП
    17
    Андрей Мостовой
    ЦП
    11
    Клаудиньо
    ЦП
    31
    Густаво Мантуан
    ЦП
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    4-5-1
    1
    Шунин
    4
    Паршивлюк
    18
    Фернандес
    3
    Бальбуэна
    2
    Даса
    24
    Чавес
    8
    Карраскаль
    74
    Фомин
    93
    Лаксальт
    89
    Бителло
    70
    Тюкавин
    4-5-1
    41
    Кержаков
    15
    Караваев
    27
    Нино
    55
    Родригао
    28
    Алип
    8
    Вендел
    17
    Мостовой
    11
    Клаудиньо
    31
    Мантуан
    5
    Барриос
    30
    Кассьерра
    Остались в запасе
    Динамо
    Зенит
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Статистика матча Динамо - Зенит
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Зенита», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 19:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Зенит»

    «Динамо» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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