Динамо
28.04.2024, воскресенье, 19:15
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
- : -
Не начался
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П1
3.9
Х
3.7
П2
2
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Зенит
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
4
Сергей Паршивлюк
ЛЗ
18
Роберто Фернандес
ЦЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
89
Бителло
ЦП
24
Луис Чавес
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
ЦП
74
Даниил Фомин
ЦП
93
Диего Лаксальт
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЛЗ
27
Нино
ЦЗ
55
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
8
Вендел
ЦП
5
Вильмар Барриос
ЦП
17
Андрей Мостовой
ЦП
11
Клаудиньо
ЦП
31
Густаво Мантуан
ЦП
30
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
4-5-1
1
Шунин
4
Паршивлюк
18
Фернандес
3
Бальбуэна
2
Даса
24
Чавес
8
Карраскаль
74
Фомин
93
Лаксальт
89
Бителло
70
Тюкавин
4-5-1
41
Кержаков
15
Караваев
27
Нино
55
Родригао
28
Алип
8
Вендел
17
Мостовой
11
Клаудиньо
31
Мантуан
5
Барриос
30
Кассьерра
Остались в запасе
Динамо
Зенит
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Зенит
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Зенита», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».