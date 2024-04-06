Урал
06.04.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Матч завершен
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Крылья Советов
41' А. Каштанов (П)
16' А. Рахманович
79' А. Рахманович (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
25
Кики
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
44
Ибрахима Сиссе
ОП
55
Тимур Аюпов
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
5
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Александр Солдатенков
ЦЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ПЗ
15
Николай Рассказов
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
20
Амар Рахманович
АП
14
Никита Салтыков
ЛВ
32
Франко Орозко
ЛВ
11
Роман Ежов
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
16
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
75
Фаниль Сунгатулин
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
20
Рай Влут
ЦФ
9
Гильерме Шеттине
ЦФ
Крылья Советов
82
Кирилл Попов
АП
61
Данил Бельтюков
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
25
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
65
Илья Грибакин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
30
Артем Соколов
АП
9
Владимир Хубулов
ЛВ
17
Егор Карпицкий
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
3-4-2-1
1
Помазун
2
Бегич
24
Филипенко
16
Итало
25
Кики
44
Сиссе
55
Аюпов
22
Бевеев
97
Ишков
11
Ионов
79
Каштанов
3-3-3-1
1
Ломаев
22
Костанца
4
Солдатенков
24
Евгеньев
15
Рассказов
8
Витюгов
5
Горшков
11
Ежов
20
Рахманович
32
Орозко
14
Салтыков
55
Аюпов
46
Мамин
46
Мамин
55
Аюпов
44
Сиссе
8
Мишкич
8
Мишкич
44
Сиссе
11
Ионов
10
Бикфалви
10
Бикфалви
11
Ионов
25
Кики
21
Дмитриев
21
Дмитриев
25
Кики
79
Каштанов
20
Влут
20
Влут
79
Каштанов
5
Горшков
25
Печенин
25
Печенин
5
Горшков
11
Ежов
31
Зотов
31
Зотов
11
Ежов
14
Салтыков
30
Соколов
30
Соколов
14
Салтыков
32
Орозко
9
Хубулов
9
Хубулов
32
Орозко
20
Рахманович
77
Писарский
77
Писарский
20
Рахманович
Остались в запасе
Урал
Крылья Советов
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
16
Эмерсон
ЦЗ
75
Фаниль Сунгатулин
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
9
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
82
Кирилл Попов
АП
61
Данил Бельтюков
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
65
Илья Грибакин
ЦЗ
17
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
16
Эмерсон
ЦЗ
75
Фаниль Сунгатулин
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
9
Гильерме Шеттине
ЦФ
Остались в запасе
82
Кирилл Попов
АП
61
Данил Бельтюков
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
65
Илья Грибакин
ЦЗ
17
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Урал - Крылья Советов
4
1
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Крыльев Советов», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Pari».