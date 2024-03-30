Крылья Советов
30.03.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Матч завершен
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Зенит
1' В. Шитов
23' Артур
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
5
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Александр Солдатенков
ЦЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
15
Николай Рассказов
ПЗ
32
Франко Орозко
ЛП
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ЦП
14
Никита Салтыков
ЦП
20
Амар Рахманович
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
27
Нино
ЦЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
17
Андрей Мостовой
ЛП
5
Вильмар Барриос
ОП
11
Клаудиньо
ЦП
8
Вендел
ЦП
9
Артур
ПП
30
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
28
Павел Попов
ЦФ
61
Данил Бельтюков
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
25
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
18
Денис Якуба
ОП
30
Артем Соколов
АП
9
Владимир Хубулов
ЛВ
17
Егор Карпицкий
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
65
Илья Грибакин
ЦФ
Зенит
1
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
55
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
18
Александр Коваленко
ЦП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Педро
ЛВ
31
Густаво Мантуан
ЛВ
10
Вильсон Изидор
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-3-2
1
Ломаев
5
Горшков
4
Солдатенков
24
Евгеньев
15
Рассказов
22
Костанца
32
Орозко
14
Салтыков
8
Витюгов
73
Шитов
20
Рахманович
4-1-4-1
16
Адамов
15
Караваев
27
Нино
25
Эракович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
9
Артур
11
Клаудиньо
8
Вендел
17
Мостовой
30
Кассьерра
20
Рахманович
28
Попов
28
Попов
20
Рахманович
14
Салтыков
25
Печенин
25
Печенин
14
Салтыков
8
Витюгов
31
Зотов
31
Зотов
8
Витюгов
32
Орозко
18
Якуба
18
Якуба
32
Орозко
73
Шитов
30
Соколов
30
Соколов
73
Шитов
17
Мостовой
77
Ахметов
77
Ахметов
17
Мостовой
5
Барриос
21
Ерохин
21
Ерохин
5
Барриос
9
Артур
24
Педро
24
Педро
9
Артур
11
Клаудиньо
31
Мантуан
31
Мантуан
11
Клаудиньо
30
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
30
Кассьерра
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
61
Данил Бельтюков
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
9
Владимир Хубулов
ЛВ
17
Егор Карпицкий
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
65
Илья Грибакин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
55
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
18
Александр Коваленко
ЦП
10
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
61
Данил Бельтюков
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
9
Владимир Хубулов
ЛВ
17
Егор Карпицкий
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
65
Илья Грибакин
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
55
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
18
Александр Коваленко
ЦП
10
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
2
1
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
29
71
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
13
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Зенита», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
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