Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Япония. Джей-лига
Команды
Урава Рэд Даймондс
Новости
€ 12 млн
Урава Рэд Даймондс - новости команды
Сайтама
Япония. Джей-лига
Стадион:
Сайтама Стэдиум 2002
Сайт:
http://www.urawa-reds.co.jp
Тренер:
Мацей Скоржа
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
«Урава Рэд Даймондс» – «Монтеррей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025
2025.06.26 02:50
«Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей»: прогноз и ставки на матч 26 июня 2025 с коэффициентом 2.05
2025.06.25 12:12
Прогноз на точный счет матча «Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей»: Клубный чемпионат мира, 26 июня 2025
2025.06.25 10:24
Клубный ЧМ. «Интер» одержал волевую победу над японским клубом, забив на 90+2-й минуте
2025.06.22 08:20
Трансляция
«Ривер Плейт» – «Урава Рэд Даймондс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025
2025.06.22 02:50
Трансляция
«Интер» – «Урава Рэд Даймондс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025
2025.06.21 20:50
Прогноз на точный счeт матча «Интер» – «Урава Ред Даймондс»: Клубный чемпионат мира, 21 июня 2025
2025.06.20 08:47
Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» обыграл «Ураву Рэд Даймондс» – 3:1
2025.06.17 23:57
«Ривер Плейт» – «Урава Ред Даймондс»: прогноз и ставки на матч 17 июня 2025 с коэффициентом 1.75
2025.06.16 13:08
Прогноз на точный счeт матча «Ривер Плейт» – «Урава Ред Даймондс»: Клубный чемпионат мира, 17 июня 2025 года
2025.06.16 10:54
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
2024.04.17 08:59
3
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
2024.02.29 15:59
3
КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
2023.12.19 22:55
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
2023.12.15 19:26
Фото
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
2023.11.21 13:04
1
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
2023.11.05 09:38
1
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
2023.08.08 15:17
1
Товарищеские матчи. «Манчестер Юнайтед» впервые не выиграл при тен Хаге, «ПСЖ» разгромил «Ураву Рэд Даймондс»
2022.07.23 15:23
В азиатской Лиге чемпионов игрок за 25 секунд забил в чужие и свои ворота
2022.04.15 20:22
1
Клубный ЧМ. «Урава Рэд Даймондс» победила «Видад» в матче за пятое место
2017.12.12 18:59
1
Гогниев: «Подаренные нарды останутся на память»
2016.03.21 17:14
Главные новости
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
5
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
1
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
2
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
6
Фото
ЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
1
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
2
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
11
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
2
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+