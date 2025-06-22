Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ривер Плейт» – «Урава Рэд Даймондс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

«Ривер Плейт» – «Урава Рэд Даймондс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

22 июня 2025, 02:50
Ривер Плейт
17.06.2025, вторник, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа E, 1 тур
3 : 1
Завершен
Урава Рэд Даймондс
12' Ф. Колидио 48' С. Дриусси 73' М. Меса
58' Ю. Мацуо (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К) ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
15
Кевин Кастаньо
ОП
8
Игнасио Фернандес
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Урава Рэд Даймондс
1
Сусаку Нисикава
ВР
22
Хироказу Исихара
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
(К) ЦЗ
13
Рема Ватанабе
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Матеус Савио
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
25
Кайто Ясуи
АП
7
Такуро Канеко
ПВ
3
Данило Боса
ЦФ
88
Йоичи Наганума
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
28
Gonzalo Martinez
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Максимильяно Меса
АП
93
Мигель Борха
ЦФ
25
Ian Subiabre
ЦФ
Урава Рэд Даймондс
81
Шун Йосида
ВР
16
Аюми Ниекава
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
14
Такахиро Секине
ЛВ
78
Генки Харагучи
ЦП
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
14
Taishi Matsumoto
ЦП
38
Toshiki Takahashi
ЦП
14
Томоаки Окубо
ПВ
9
Thiago Santana
ЦФ
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
4-1-2-2-1
34
Армани
21
Акунья
2
Пеццелла
28
Мартинес
29
Монтиэль
15
Кастаньо
8
Фернандес
33
Перес
9
Дриусси
30
Мастантуоно
9
Колидио
3-3-2-2
1
Нисикава
22
Исихара
22
Хейбротен
13
Ватанабе
11
Густафсон
10
Савио
14
Мацуо
7
Канеко
25
Ясуи
88
Наганума
3
Боса
21
Акунья
20
Каско
20
Каско
21
Акунья
8
Фернандес
11
Галоппо
11
Галоппо
8
Фернандес
9
Колидио
28
28
9
Колидио
33
Перес
8
Меса
8
Меса
33
Перес
9
Дриусси
93
Борха
93
Борха
9
Дриусси
88
Наганума
26
Огивара
26
Огивара
88
Наганума
11
Густафсон
78
Харагучи
78
Харагучи
11
Густафсон
25
Ясуи
14
14
25
Ясуи
7
Канеко
14
Секине
14
Секине
7
Канеко
10
Савио
9
9
10
Савио
Остались в запасе
Ривер Плейт
Урава Рэд Даймондс
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
25
Ian Subiabre
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
81
Шун Йосида
ВР
16
Аюми Ниекава
ВР
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
38
Toshiki Takahashi
ЦП
14
Томоаки Окубо
ПВ
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
25
Ian Subiabre
ЦФ
Остались в запасе
81
Шун Йосида
ВР
16
Аюми Ниекава
ВР
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
38
Toshiki Takahashi
ЦП
14
Томоаки Окубо
ПВ
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча Ривер Плейт - Урава Рэд Даймондс
4
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
12
14
Офсайды
3
3
Количество передач
560
392
Сейвы
5
2
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ривер Плейт» против «Урава Рэд Даймондс», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ривер Плейт» – «Урава Рэд Даймондс»

«Ривер Плейт» – «Урава Рэд Даймондс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Урава Рэд Даймондс Ривер Плейт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
3
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
2
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
11
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+