17.06.2025, вторник, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа E, 1 тур
Клубный чемпионат мира, группа E, 1 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ривер Плейт
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
28
Gonzalo Martinez
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Максимильяно Меса
АП
93
Мигель Борха
ЦФ
25
Ian Subiabre
ЦФ
Урава Рэд Даймондс
4-1-2-2-1
34
Армани
21
Акунья
2
Пеццелла
28
Мартинес
29
Монтиэль
15
Кастаньо
8
Фернандес
33
Перес
9
Дриусси
30
Мастантуоно
9
Колидио
3-3-2-2
1
Нисикава
22
Исихара
22
Хейбротен
13
Ватанабе
11
Густафсон
10
Савио
14
Мацуо
7
Канеко
25
Ясуи
88
Наганума
3
Боса
21
Акунья
20
Каско
20
Каско
21
Акунья
8
Фернандес
11
Галоппо
11
Галоппо
8
Фернандес
9
Колидио
28
28
9
Колидио
33
Перес
8
Меса
8
Меса
33
Перес
9
Дриусси
93
Борха
93
Борха
9
Дриусси
88
Наганума
26
Огивара
26
Огивара
88
Наганума
11
Густафсон
78
Харагучи
78
Харагучи
11
Густафсон
25
Ясуи
14
14
25
Ясуи
7
Канеко
14
Секине
14
Секине
7
Канеко
10
Савио
9
9
10
Савио
Остались в запасе
Ривер Плейт
Урава Рэд Даймондс
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
25
Ian Subiabre
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
81
Шун Йосида
ВР
16
Аюми Ниекава
ВР
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
38
Toshiki Takahashi
ЦП
14
Томоаки Окубо
ПВ
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
25
Ian Subiabre
ЦФ
Остались в запасе
81
Шун Йосида
ВР
16
Аюми Ниекава
ВР
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
38
Toshiki Takahashi
ЦП
14
Томоаки Окубо
ПВ
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча Ривер Плейт - Урава Рэд Даймондс
4
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
12
14
Офсайды
3
3
Количество передач
560
392
Сейвы
5
2
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ривер Плейт» против «Урава Рэд Даймондс», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ривер Плейт» – «Урава Рэд Даймондс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»