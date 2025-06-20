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Прогноз на точный счeт матча «Интер» – «Урава Ред Даймондс»: Клубный чемпионат мира, 21 июня 2025

20 июня 2025 8:00
Интер - Урава Рэд Даймондс
21 июн. 2025, суббота 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа E, 2 тур
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7.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Интера»
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На стадионе Lumen Field в США состоится матч второго тура Клубного чемпионата мира между «Интером» и «Урава Ред Даймондс». Обе команды стартовали с ничем не утешительных результатов: итальянцы упустили победу с «Монтерреем» (1:1), а японцы проиграли «Ривер Плейту» (1:3). Теперь ситуация обязывает каждую из сторон брать очки – но именно «Интер» выглядит более готовым для этого.

«Интер»

«Интер» подходит к матчу с не самой стабильной формой, но с заметной атакующей активностью. Команда забила 7 голов в последних 5 матчах и лишь в одном из них осталась без результата. Проблемы остаются в обороне – 8 пропущенных голов, включая унизительное поражение от ПСЖ (0:5) в финале Лиги чемпионов. Однако против команд с менее высоким уровнем давления миланцы действуют значительно увереннее, особенно в позиционной атаке. Учитывая уровень соперника, «Интер» должен доминировать на мяче и создавать моменты через фланги и индивидуальный класс форвардов.

«Урава Ред Даймондс»

У «Уравы» также имеются атакующие козыри: команда забивает в большинстве своих матчей – 6 голов в последних 5 встречах. Однако оборона выглядит шатко: те же 8 пропущенных мячей за тот же отрезок говорят о структурных проблемах, особенно в позиционной защите. В поединке с «Ривер Плейтом» японцы действовали на отскоках и попытках играть вторым номером, но допускали много свободных зон. Против «Интера» это может стать критическим фактором.

Ключевые факты перед матчем

«Интер»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 7 из 9 последних встреч
  • В среднем 1.4 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру

«Урава Ред Даймондс»

  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних игр
  • В среднем 1.2 гола за матч в атаке
  • В среднем 1.6 гола за матч в защите

Прогноз на матч «Интер» – «Урава Ред Даймондс»

Слабая оборона обеих команд и высокая реализация в атаке делают ставку на голы логичной. Однако «Интер» имеет больший класс, и даже несмотря на нестабильность, должен брать три очка. «Урава» способна навязать борьбу и отличиться, но оборонительных ресурсов для сдерживания атаки итальянцев у неe недостаточно.Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Интера».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Интера» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Победа «Интера» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10

7.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Интера»
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Урава Рэд Даймондс Интер
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