Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
10
14
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
4
1
29
9
20
45
18
9
6
3
28
16
12
37
18
8
8
2
23
19
4
37
18
9
6
3
27
21
6
35
18
7
6
5
26
19
7
31
18
8
5
5
31
28
3
31
18
8
4
6
29
21
8
30
18
7
4
7
23
27
-4
28
18
5
8
5
26
22
4
28
18
7
4
7
19
25
-6
28
18
6
6
6
24
25
-1
26
18
7
4
7
25
18
7
25
18
4
8
6
19
21
-2
24
18
5
5
8
19
26
-7
23
18
3
8
7
17
27
-10
21
18
6
2
10
20
28
-8
21
18
6
1
11
21
24
-3
20
18
6
2
10
28
29
-1
20
18
2
8
8
19
35
-16
18
18
3
3
12
18
31
-13
12
Команда
6
10
11
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
8
1
0
14
2
12
26
9
6
2
1
14
9
5
20
9
5
2
2
10
12
-2
19
9
5
2
2
15
11
4
18
9
4
3
2
9
10
-1
18
9
4
3
2
14
10
4
17
9
4
3
2
14
9
5
17
9
3
4
2
16
9
7
16
9
4
2
3
15
18
-3
16
9
3
3
3
15
10
5
14
9
3
3
3
13
12
1
14
9
4
1
4
11
11
0
14
9
2
4
3
10
11
-1
13
9
4
0
5
13
10
3
12
9
1
5
3
9
15
-6
12
9
3
2
4
10
14
-4
12
9
2
4
3
10
13
-3
12
9
3
3
3
13
10
3
12
9
2
2
5
9
15
-6
8
9
2
2
5
11
15
-4
8
Команда
1
14
17
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
5
3
1
14
6
8
20
9
4
5
0
14
9
5
19
9
5
3
1
15
7
8
19
9
3
4
2
13
12
1
15
9
4
2
3
10
10
0
15
9
2
5
2
11
12
-1
14
9
4
1
4
15
12
3
13
9
4
1
4
12
8
4
13
9
3
3
3
16
17
-1
13
9
3
2
4
8
9
-1
12
9
2
5
2
13
14
-1
12
9
4
0
5
17
14
3
12
9
2
4
3
9
10
-1
11
9
2
2
5
6
14
-8
9
9
2
3
4
8
12
-4
9
9
3
0
6
10
14
-4
9
9
2
2
5
9
13
-4
9
9
2
1
6
8
14
-6
8
9
0
4
5
9
22
-13
6
9
1
1
7
9
16
-7
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире