Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 12 млн

Урава Рэд Даймондс - турнирная таблица

Сайтама
Япония. Джей-лига
Стадион:
Сайтама Стэдиум 2002
Сайт:
http://www.urawa-reds.co.jp
Тренер:
Мацей Скоржа
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Касима Антлерс
2
Токио
3
Матида Зельвия
4
Виссел Кобе
5
Сересо Осака
6
Нагоя Грампус
7
Санфречче Хиросима
8
Кавасаки Фронтале
9
Гамба Осака
10
Токио Верди
11
Фаджано Окаяма
12
Урава Рэд Даймондс
13
Симидзу С-Палс
14
Киото Санга
15
Ависпа Фукуока
16
В-Варен Нагасаки
17
Касива Рейсол
18
Йокогама Маринос
19
Мито Холлихок
20
ДЖЕФ Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
4
1
29
9
20
45
18
9
6
3
28
16
12
37
18
8
8
2
23
19
4
37
18
9
6
3
27
21
6
35
18
7
6
5
26
19
7
31
18
8
5
5
31
28
3
31
18
8
4
6
29
21
8
30
18
7
4
7
23
27
-4
28
18
5
8
5
26
22
4
28
18
7
4
7
19
25
-6
28
18
6
6
6
24
25
-1
26
18
7
4
7
25
18
7
25
18
4
8
6
19
21
-2
24
18
5
5
8
19
26
-7
23
18
3
8
7
17
27
-10
21
18
6
2
10
20
28
-8
21
18
6
1
11
21
24
-3
20
18
6
2
10
28
29
-1
20
18
2
8
8
19
35
-16
18
18
3
3
12
18
31
-13
12
Команда
1
Касима Антлерс
2
Виссел Кобе
3
Токио Верди
4
Нагоя Грампус
5
Матида Зельвия
6
Токио
7
Санфречче Хиросима
8
Сересо Осака
9
Кавасаки Фронтале
10
Гамба Осака
11
Киото Санга
12
Фаджано Окаяма
13
Симидзу С-Палс
14
Касива Рейсол
15
Ависпа Фукуока
16
В-Варен Нагасаки
17
Мито Холлихок
18
Урава Рэд Даймондс
19
ДЖЕФ Юнайтед
20
Йокогама Маринос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
8
1
0
14
2
12
26
9
6
2
1
14
9
5
20
9
5
2
2
10
12
-2
19
9
5
2
2
15
11
4
18
9
4
3
2
9
10
-1
18
9
4
3
2
14
10
4
17
9
4
3
2
14
9
5
17
9
3
4
2
16
9
7
16
9
4
2
3
15
18
-3
16
9
3
3
3
15
10
5
14
9
3
3
3
13
12
1
14
9
4
1
4
11
11
0
14
9
2
4
3
10
11
-1
13
9
4
0
5
13
10
3
12
9
1
5
3
9
15
-6
12
9
3
2
4
10
14
-4
12
9
2
4
3
10
13
-3
12
9
3
3
3
13
10
3
12
9
2
2
5
9
15
-6
8
9
2
2
5
11
15
-4
8
Команда
1
Токио
2
Матида Зельвия
3
Касима Антлерс
4
Виссел Кобе
5
Сересо Осака
6
Гамба Осака
7
Санфречче Хиросима
8
Урава Рэд Даймондс
9
Нагоя Грампус
10
Кавасаки Фронтале
11
Фаджано Окаяма
12
Йокогама Маринос
13
Симидзу С-Палс
14
Киото Санга
15
Ависпа Фукуока
16
В-Варен Нагасаки
17
Токио Верди
18
Касива Рейсол
19
Мито Холлихок
20
ДЖЕФ Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
5
3
1
14
6
8
20
9
4
5
0
14
9
5
19
9
5
3
1
15
7
8
19
9
3
4
2
13
12
1
15
9
4
2
3
10
10
0
15
9
2
5
2
11
12
-1
14
9
4
1
4
15
12
3
13
9
4
1
4
12
8
4
13
9
3
3
3
16
17
-1
13
9
3
2
4
8
9
-1
12
9
2
5
2
13
14
-1
12
9
4
0
5
17
14
3
12
9
2
4
3
9
10
-1
11
9
2
2
5
6
14
-8
9
9
2
3
4
8
12
-4
9
9
3
0
6
10
14
-4
9
9
2
2
5
9
13
-4
9
9
2
1
6
8
14
-6
8
9
0
4
5
9
22
-13
6
9
1
1
7
9
16
-7
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
5
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
1
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
2
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
6
ФотоЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
1
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
2
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
11
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
2
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+