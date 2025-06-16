17 июня на «Lumen Field» в Сиэтле состоится матч 1-го тура Клубного чемпионата мира между аргентинским «Ривер Плейт» и японским «Урава Ред Даймондс». Обе команды уверенно прошли отбор на турнир и демонстрируют боеспособную форму. «Ривер» подходит к матчу в качестве фаворита – с более высоким темпом, агрессией в атаке и глубиной состава. «Урава», в свою очередь, старается компенсировать разницу в классе командной организованностью и интенсивной игрой в центре поля.

«Ривер Плейт»

Аргентинцы входят в число самых результативных команд турнира по текущей форме: 14 голов за последние 5 матчей (2.8 в среднем) при шести пропущенных. Команда не проигрывает в 16 из 18 матчей и неизменно забивает на протяжении 10 игр. На групповом этапе Кубка Либертадорес «Ривер» показал, что способен доминировать не только в обороне, но и за счeт быстрых вертикальных атак. Последние матчи в чемпионате были менее яркими, но команда остаeтся крайне стабильной.

Ключевые цифры:

2.8 гола в среднем за 5 матчей;

10 матчей подряд с забитыми мячами;

не проигрывает в 16 из 18 последних игр.

В атаке выделяются фланги и подвижная тройка передней линии, а глубина состава позволяет варьировать темп по ходу игры.

«Урава Ред Даймондс»

Представитель Японии добился положительных результатов в последних матчах, выиграв два из трeх. Команда забила 8 мячей за 5 последних встреч и пропускает чуть больше – 1.4 в среднем. «Урава» полагается на центр поля и выход из обороны через короткий пас, однако команда нестабильна в защите и часто допускает опасные зоны между линиями.

Показатели перед матчем:

5 из 7 последних матчей без поражений;

1.6 забитого мяча за игру;

пропускает в 6 из 8 последних встреч.

«Урава» будет стараться действовать вторым номером, перекрывая фланги и удерживая равновесие как можно дольше.

Ключевые факты перед матчем

«Ривер Плейт» забивает 2.8 и пропускает 1.2 гола в среднем.

«Урава» забивает 1.6 и пропускает 1.4 гола за игру.

Аргентинцы забивают в 10 матчах подряд.

«Урава» пропускает в 6 из 8 последних игр.

Обе команды выиграли свои последние матчи с разницей в один мяч.

Анализ и прогноз

«Ривер Плейт» имеет все основания считаться фаворитом встречи. Команда быстрее, мобильнее и агрессивнее – и против организованной, но не столь мощной «Уравы» будет иметь серьeзное преимущество в индивидуальном классе. Японцы способны сопротивляться, особенно в первой части встречи, но в длинной дистанции матча оборонительные пробелы неизбежно дадут о себе знать. «Ривер» не только результативен, но и умеет добиваться результата в разных игровых сценариях. Вероятен матч с голами с обеих сторон, но с итоговым преимуществом аргентинской команды.

Рекомендованные ставки