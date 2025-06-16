17 июня на «Lumen Field» в Сиэтле состоится матч 1-го тура Клубного чемпионата мира между аргентинским «Ривер Плейт» и японским «Урава Ред Даймондс». Обе команды уверенно прошли отбор на турнир и демонстрируют боеспособную форму. «Ривер» подходит к матчу в качестве фаворита – с более высоким темпом, агрессией в атаке и глубиной состава. «Урава», в свою очередь, старается компенсировать разницу в классе командной организованностью и интенсивной игрой в центре поля.
«Ривер Плейт»
Аргентинцы входят в число самых результативных команд турнира по текущей форме: 14 голов за последние 5 матчей (2.8 в среднем) при шести пропущенных. Команда не проигрывает в 16 из 18 матчей и неизменно забивает на протяжении 10 игр. На групповом этапе Кубка Либертадорес «Ривер» показал, что способен доминировать не только в обороне, но и за счeт быстрых вертикальных атак. Последние матчи в чемпионате были менее яркими, но команда остаeтся крайне стабильной.
Ключевые цифры:
- 2.8 гола в среднем за 5 матчей;
- 10 матчей подряд с забитыми мячами;
- не проигрывает в 16 из 18 последних игр.
В атаке выделяются фланги и подвижная тройка передней линии, а глубина состава позволяет варьировать темп по ходу игры.
«Урава Ред Даймондс»
Представитель Японии добился положительных результатов в последних матчах, выиграв два из трeх. Команда забила 8 мячей за 5 последних встреч и пропускает чуть больше – 1.4 в среднем. «Урава» полагается на центр поля и выход из обороны через короткий пас, однако команда нестабильна в защите и часто допускает опасные зоны между линиями.
Показатели перед матчем:
- 5 из 7 последних матчей без поражений;
- 1.6 забитого мяча за игру;
- пропускает в 6 из 8 последних встреч.
«Урава» будет стараться действовать вторым номером, перекрывая фланги и удерживая равновесие как можно дольше.
Ключевые факты перед матчем
- «Ривер Плейт» забивает 2.8 и пропускает 1.2 гола в среднем.
- «Урава» забивает 1.6 и пропускает 1.4 гола за игру.
- Аргентинцы забивают в 10 матчах подряд.
- «Урава» пропускает в 6 из 8 последних игр.
- Обе команды выиграли свои последние матчи с разницей в один мяч.
Анализ и прогноз
«Ривер Плейт» имеет все основания считаться фаворитом встречи. Команда быстрее, мобильнее и агрессивнее – и против организованной, но не столь мощной «Уравы» будет иметь серьeзное преимущество в индивидуальном классе. Японцы способны сопротивляться, особенно в первой части встречи, но в длинной дистанции матча оборонительные пробелы неизбежно дадут о себе знать. «Ривер» не только результативен, но и умеет добиваться результата в разных игровых сценариях. Вероятен матч с голами с обеих сторон, но с итоговым преимуществом аргентинской команды.
Рекомендованные ставки
- победа Ривер Плейт – коэффициент 1.75
- обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- индивидуальный тотал Ривера больше 1.5 – коэффициент 1.85