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  • «Интер» – «Урава Рэд Даймондс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

«Интер» – «Урава Рэд Даймондс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

21 июня 2025, 20:50
Интер
21.06.2025, суббота, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа E, 2 тур
2 : 1
Завершен
Урава Рэд Даймондс
78' Л. Мартинес 90+2' В. Карбони
11' Р. Ватанабе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Урава Рэд Даймондс
1
Сусаку Нисикава
ВР
3
Данило Боса
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
(К) ЦЗ
22
Хироказу Исихара
ПЗ
14
Юсуке Мацуо
ЛВ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
25
Кайто Ясуи
АП
10
Матеус Савио
АП
13
Рема Ватанабе
АП
88
Йоичи Наганума
ПВ
7
Такуро Канеко
ПВ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Урава Рэд Даймондс
81
Шун Йосида
ВР
16
Аюми Ниекава
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
14
Такахиро Секине
ЛВ
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
14
Taishi Matsumoto
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
38
Toshiki Takahashi
ЦП
14
Томоаки Окубо
ПВ
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Зоммер
30
Аугусто
32
Димарко
6
де Врей
59
Залевски
8
Асллани
3
Дармиан
23
Барелла
11
Энрике
94
Эспозито
10
Мартинес
3-1-3-3
1
Нисикава
22
Исихара
22
Хейбротен
3
Боса
11
Густафсон
7
Канеко
13
Ватанабе
14
Мацуо
10
Савио
25
Ясуи
88
Наганума
32
Димарко
95
Бастони
95
Бастони
32
Димарко
11
Энрике
8
Сучич
8
Сучич
11
Энрике
59
Залевски
22
Мхитарян
22
Мхитарян
59
Залевски
8
Асллани
21
Карбони
21
Карбони
8
Асллани
94
Эспозито
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
94
Эспозито
88
Наганума
26
Огивара
26
Огивара
88
Наганума
10
Савио
14
14
10
Савио
11
Густафсон
78
Харагучи
78
Харагучи
11
Густафсон
7
Канеко
14
Секине
14
Секине
7
Канеко
14
Мацуо
9
9
14
Мацуо
Остались в запасе
Интер
Урава Рэд Даймондс
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
81
Шун Йосида
ВР
16
Аюми Ниекава
ВР
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
38
Toshiki Takahashi
ЦП
14
Томоаки Окубо
ПВ
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
Остались в запасе
81
Шун Йосида
ВР
16
Аюми Ниекава
ВР
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
38
Toshiki Takahashi
ЦП
14
Томоаки Окубо
ПВ
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча Интер - Урава Рэд Даймондс
3
Всего ударов по воротам
27
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
82
18
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
8
15
Офсайды
4
1
Количество передач
814
187
Сейвы
1
2
Точность передач %
91
60
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
12
0
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
11
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Урава Рэд Даймондс», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Урава Рэд Даймондс»

«Интер» – «Урава Рэд Даймондс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Урава Рэд Даймондс Интер
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