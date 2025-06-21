21.06.2025, суббота, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа E, 2 тур
Клубный чемпионат мира, группа E, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Урава Рэд Даймондс
3-3-1-1-2
1
Зоммер
30
Аугусто
32
Димарко
6
де Врей
59
Залевски
8
Асллани
3
Дармиан
23
Барелла
11
Энрике
94
Эспозито
10
Мартинес
3-1-3-3
1
Нисикава
22
Исихара
22
Хейбротен
3
Боса
11
Густафсон
7
Канеко
13
Ватанабе
14
Мацуо
10
Савио
25
Ясуи
88
Наганума
32
Димарко
95
Бастони
95
Бастони
32
Димарко
11
Энрике
8
Сучич
8
Сучич
11
Энрике
59
Залевски
22
Мхитарян
22
Мхитарян
59
Залевски
8
Асллани
21
Карбони
21
Карбони
8
Асллани
94
Эспозито
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
94
Эспозито
88
Наганума
26
Огивара
26
Огивара
88
Наганума
10
Савио
14
14
10
Савио
11
Густафсон
78
Харагучи
78
Харагучи
11
Густафсон
7
Канеко
14
Секине
14
Секине
7
Канеко
14
Мацуо
9
9
14
Мацуо
Остались в запасе
Интер
Урава Рэд Даймондс
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
81
Шун Йосида
ВР
16
Аюми Ниекава
ВР
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
38
Toshiki Takahashi
ЦП
14
Томоаки Окубо
ПВ
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
Остались в запасе
81
Шун Йосида
ВР
16
Аюми Ниекава
ВР
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
38
Toshiki Takahashi
ЦП
14
Томоаки Окубо
ПВ
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча Интер - Урава Рэд Даймондс
3
Всего ударов по воротам
27
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
82
18
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
8
15
Офсайды
4
1
Количество передач
814
187
Сейвы
1
2
Точность передач %
91
60
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
12
0
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Урава Рэд Даймондс», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Урава Рэд Даймондс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»