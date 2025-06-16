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  • Прогноз на точный счeт матча «Ривер Плейт» – «Урава Ред Даймондс»: Клубный чемпионат мира, 17 июня 2025 года

Прогноз на точный счёт матча «Ривер Плейт» – «Урава Ред Даймондс»: Клубный чемпионат мира, 17 июня 2025 года

16 июня 2025 10:29
Ривер Плейт - Урава Рэд Даймондс
17 июн. 2025, вторник 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа E, 1 тур
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6.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Ривер Плейт»
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17 июня на «Lumen Field» в Сиэтле состоится матч 1-го тура Клубного чемпионата мира, где аргентинский «Ривер Плейт» сразится с японским клубом «Урава Ред Даймондс». Обе команды находятся в неплохой форме, но с заметной разницей в классе, ритме и результативности, что делает предстоящую встречу крайне интересной для анализа и ставок.

«Ривер Плейт»

Команда Мартина Демичелиса подходит к турниру с солидным багажом уверенности: 16 матчей без поражений из последних 18 говорят о стабильности, а средняя результативность в последних 5 матчах составляет 2.8 гола. Аргентинцы продолжают демонстрировать атакующий футбол, наглядным примером чего стала победа над «Индепендьенте дель Валье» со счeтом 6:2. Правда, «Ривер» всe же пропускает – в трeх последних встречах команда не смогла сыграть на ноль. Несмотря на ничьи с «Университарио» (1:1) и «Платенсе» (1:1), южноамериканцы продолжают забивать в каждой игре, доведя серию результативных матчей до десяти подряд.

«Урава Ред Даймондс»

Представитель Японии показывает более сдержанную, но не менее боевую игру. В пяти последних матчах «Урава» забила 8 мячей (1.6 за игру) и пропустила 7 (1.4 за игру), не проиграв при этом в трeх встречах. Победа над «Йокогамой» (2:1) и ничья с «Кавасаки» (2:2) свидетельствуют о боеспособности команды. Тем не менее «Урава» нестабильна: поражение от «Нагои» и нулевая ничья с «Сересо Осакой» подчеркивают трудности в атакующей реализации и оборонительной организации. Кроме того, команда регулярно пропускает – в шести из восьми последних матчей.

Факты о командах

«Ривер Плейт»

  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем 2.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.2 гола
  • Не проигрывает в 16 из 18 последних встреч

«Урава Ред Даймондс»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 5 из 7 последних игр
  • В среднем 1.6 гола за игру
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей (1.4 гола за игру)

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Ривер Плейт
3 : 1
17.06.2025
Урава Рэд Даймондс

Прогноз на матч «Ривер Плейт» – «Урава Ред Даймондс»

Сравнение текущей формы, атакующих показателей и качества соперников говорит в пользу «Ривер Плейт». Аргентинцы играют на более высоком уровне, стабильно забивают и контролируют темп. При этом оборона «Уравы» уязвима, что делает вероятным сценарий с несколькими голами от «Ривера». Однако японцы способны ответить хотя бы одним точным ударом – команда атакует разнообразно и цепляется за свои шансы. Ожидается яркий матч с голами обеих команд, но победа южноамериканцев выглядит наиболее вероятным итогом.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Ривер Плейт».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Ривер Плейт» – коэффициент 6.50
  • Победа «Ривер Плейт» – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Ривер Плейт» больше 2.5 – коэффициент 2.45

6.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Ривер Плейт»
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Автор: Ланьков Роман
Клубный чемпионат мира Урава Рэд Даймондс Ривер Плейт
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3 : 1
6.50
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Ривер Плейт - Урава Рэд Даймондс
Точный счёт 3:1 в пользу «Ривер Плейт»
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