17 июня на «Lumen Field» в Сиэтле состоится матч 1-го тура Клубного чемпионата мира, где аргентинский «Ривер Плейт» сразится с японским клубом «Урава Ред Даймондс». Обе команды находятся в неплохой форме, но с заметной разницей в классе, ритме и результативности, что делает предстоящую встречу крайне интересной для анализа и ставок.

«Ривер Плейт»

Команда Мартина Демичелиса подходит к турниру с солидным багажом уверенности: 16 матчей без поражений из последних 18 говорят о стабильности, а средняя результативность в последних 5 матчах составляет 2.8 гола. Аргентинцы продолжают демонстрировать атакующий футбол, наглядным примером чего стала победа над «Индепендьенте дель Валье» со счeтом 6:2. Правда, «Ривер» всe же пропускает – в трeх последних встречах команда не смогла сыграть на ноль. Несмотря на ничьи с «Университарио» (1:1) и «Платенсе» (1:1), южноамериканцы продолжают забивать в каждой игре, доведя серию результативных матчей до десяти подряд.

«Урава Ред Даймондс»

Представитель Японии показывает более сдержанную, но не менее боевую игру. В пяти последних матчах «Урава» забила 8 мячей (1.6 за игру) и пропустила 7 (1.4 за игру), не проиграв при этом в трeх встречах. Победа над «Йокогамой» (2:1) и ничья с «Кавасаки» (2:2) свидетельствуют о боеспособности команды. Тем не менее «Урава» нестабильна: поражение от «Нагои» и нулевая ничья с «Сересо Осакой» подчеркивают трудности в атакующей реализации и оборонительной организации. Кроме того, команда регулярно пропускает – в шести из восьми последних матчей.

Факты о командах

«Ривер Плейт»

Забивает в 10 матчах подряд

В среднем 2.8 гола за игру

Пропускает в среднем 1.2 гола

Не проигрывает в 16 из 18 последних встреч

«Урава Ред Даймондс»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 5 из 7 последних игр

В среднем 1.6 гола за игру

Пропускает в 6 из 8 последних матчей (1.4 гола за игру)

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 3 Забитых мячей 1 3 В среднем за матч 1 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:1 Клубный чемпионат мира, 1 тур Ривер Плейт 3 : 1 Урава Рэд Даймондс

Прогноз на матч «Ривер Плейт» – «Урава Ред Даймондс»

Сравнение текущей формы, атакующих показателей и качества соперников говорит в пользу «Ривер Плейт». Аргентинцы играют на более высоком уровне, стабильно забивают и контролируют темп. При этом оборона «Уравы» уязвима, что делает вероятным сценарий с несколькими голами от «Ривера». Однако японцы способны ответить хотя бы одним точным ударом – команда атакует разнообразно и цепляется за свои шансы. Ожидается яркий матч с голами обеих команд, но победа южноамериканцев выглядит наиболее вероятным итогом.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Ривер Плейт».

Рекомендованные ставки: