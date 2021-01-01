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В азиатской Лиге чемпионов игрок за 25 секунд забил в чужие и свои ворота

Футболист японской «Уравы» Давид Моберг-Карлссон в матче группового этапа азиатской Лиги чемпионов против сингапурского «Лайон-Сити» забил в чужие и свои ворота. Это случилось на 42-й и 43-й минутах.

Сначала швед забил в чужие, а через 25 секунд – в свои.

  • Японцы победили со счетом 4:1.
  • 28-летний Моберг-Карлссон стоит 2 миллиона евро.
  • Он перешел в «Ураву» в январе из чешской «Спарты».

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1114

    стоп кран 42 минуты назад

    Во какие там игроки шустрые ))) А Терешонок еще в Азию предлагает...Неее, не потянут там всякие медленные дзюбы и тупые бариновы.

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