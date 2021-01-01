В азиатской Лиге чемпионов игрок за 25 секунд забил в чужие и свои ворота

Футболист японской «Уравы» Давид Моберг-Карлссон в матче группового этапа азиатской Лиги чемпионов против сингапурского «Лайон-Сити» забил в чужие и свои ворота. Это случилось на 42-й и 43-й минутах.

Сначала швед забил в чужие, а через 25 секунд – в свои.

Японцы победили со счетом 4:1.

28-летний Моберг-Карлссон стоит 2 миллиона евро.

Он перешел в «Ураву» в январе из чешской «Спарты».