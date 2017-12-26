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12.10.2016 11:0019-летний Григорий Гришин состоял в академии «Динамо», но внезапно решил удрать из ПФЛ в африканский чемпионат. О жизни в Африке и том, почему чемпионат ЮАР лучше российского, он рассказал в интервью Александру Плеханову.6
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06.10.2016 10:00Скандальный футболист-депутат, конфуз тренера «Орла» и Paint-логотип «Ротора». Чем запомнится сентябрь в ПФЛМини-репортаж с матча «Коломна» – «Торпедо», не понимающий, что происходит футболист-депутат, трагедия родной команды Юрия Семина и ренессанс «Ротора» –в сентябрьском обзоре ПФЛ от «Бомбардира».1
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07.09.2016 10:00Крах «Сатурна», «странный» матч в Твери и избиение сотрудников «Торпедо». Чем запомнится август в ПФЛИскусство мести из Рязани, свободное падение раменского «Сатурна», «странные» матчи и криминальные истории во владимирском и московском «Торпедо». «Бомбардир» рассказывает, как закончилось лето во второй лиге.1
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10.05.2016 17:00Тульский «Арсенал» вернулся в Премьер-лигу. Вспоминаем интервью Ульяны Лукьянченко с защитником «канониров» Максимом Беляевым, который рассказал о решении переехать в Тулу, скандальном уходе из «Локомотива», бульоне из термоса и любви к книгам.11
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28.03.2016 10:00«Врач взял вместо «заморозки» освежитель воздуха. Говорит: «А что, он тоже шипит». Вся жесть второго дивизионаПро низшие лиги в России вспоминают, когда умирает очередной клуб. Болельщики, следящие за РФПЛ и Европой, плохо представляют, как выживают игроки в ПФЛ. На условиях анонимности с «Бомбардиром» встретился игрок второй лиги и рассказал о пьянках, договорняках и прочих «странностях».18
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08.09.2015 11:15О жестоких зачистках на матчах московского «Торпедо», шокирующем падении «Алании», преображении питерского «Динамо» и избиении форварда владимирского «Торпедо» - в обзоре стартовых туров ПФЛ от «Бомбардира».2