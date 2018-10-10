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18.04.2017 20:00Хасан Мамтов прошел все уровни российского футбола кроме главного, а после 30 забивает с каждым годом все больше. Бомбардир «Тюмени» рассказал Александру Карамышеву, как жил с солдатами, почему молодым трудно пробиться к славе и что снижает уровень нашего футбола.2
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16.04.2017 01:40В конце 90-х «Тюмень» играла в вышке, в начале нулевых не играла совсем. Сейчас тюменцы – крепкий середняк ФНЛ. Александр Карамышев съездил в самый благополучный город России на дерби с Новосибирском, чтобы увидеть, как в Сибири поднимают футбол.7
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04.09.2016 15:41Театр бритоголового актера в Химках, драки за билеты в Тамбове и судейский беспредел в Нальчике. Чем запомнится 11-й тур ФНЛО невероятном соло Лапина, драках в очередях у касс в Тамбове, обвинениях Хузина в циничном убийстве «Нефтехимика» и антураже матча «Спартак-2» – «Зенит-2» – в обзоре 11 тура ФНЛ от «Бомбардира».4
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13.07.2016 12:40«Динамо» проводит перезагрузку в ФНЛ и рвется назад. Амбиции подкреплены самым сильным в лиге составом. Корреспондент «Бомбардира» увидел, как «Динамо» разгромило «Тюмень» и понял, что иногда вылететь в первый дивизион не так уж плохо.4