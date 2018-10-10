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    ЦСКА проиграл самый странный матч Кубка. Это драма


    3.1
    Голосов: 13
    10.10.2018 20:00
    Армейцы приехали без 15 игроков и не забили три пенальти.

    Матч Кубка за день до игры сборной России

    Решение о переносе игры было принято еще в начале осени. Причем интерес в этой ситуации был обоюдным. У «Тюмени» планировались сложные две недели:

    • 15 сентября – «Томь» (г)
    • 19 сентября – «Сочи» (д)
    • 23 сентября – «Авангард» (г)
    • 26 сентября – ЦСКА (д)
    • 30 сентября – «Шинник» (д)

    У ЦСКА расписание выглядело бы следующим образом:

    • 15 сентября – «Уфа» (г)
    • 19 сентября – «Виктория» (г)
    • 23 сентября – «Спартак» (д)
    • 26 сентября – «Тюмень» (г)
    • 28 сентября – «Оренбург» (г)
    • 2 октября – «Реал» (д)

    В общем, возможность переноса, видимо, существовала, и клубы ей воспользовались. Резервная дата 10 октября устроила и ЦСКА, и «Тюмень». Сегодня ЦСКА играет в Кубке, завтра матч сборной России. Непривычно.

    ЦСКА поехал без 15 футболистов

    Если не брать в расчет юниоров, вызванных в сборные России U-17 и U-18, то все равно потери колоссальные – расположение клуба покинули сразу 10 игроков:

    • Сборная России: Фернандес, Дзагоев
    • Сборная России (U21): Чалов, Чернов, Обляков, Ахметов
    • Исландия: Магнуссон, Сигурдссон
    • Словения: Бийол
    • Хорватия: Влашич

    Все они не поехали в Тюмень, как и капитан клуба Игорь Акинфеев. Ну а Эрнандес, Бистрович, Щенников и Кучаев либо травмированы, либо еще не до конца восстановились. Итого – минус 15 игроков.

    Всего два полевых запасных

    Таким образом, ЦСКА отправился на кубковый матч всего с 14 футболистами. 11 на поле, три – в запасе, один из запасных – вратарь. То есть, нельзя сделать даже четвертую разрешенную в Кубке замену, если дело дойдет до овертайма. В комментариях к стартовому составу шутили, что команда вышла играть по новой схеме 4-4-3.

    За защиту можно было особо не переживать – в схеме 3-4-3, которую выбрал Виктор Гончаренко, двумя защитниками из трех были опытный Набабкин, игрок основы Бекао и дублер Матвейчук. Из четверки полузащитников нам хорошо знакомы Ефремов и Гордюшенко, а на острие атаки выступал Жамалетдинов, который год назад забивал победный гол в Лиге чемпионов.

    По матчу также запомнились Нисимура и Олейников. Первый опасно бил головой, врываясь в чужую штрафную, а второй – нередко запускал неплохие кроссы, а на 78-й минуте чуть не воспользовался ошибкой выбежавшего за пределы штрафной голкипера хозяев, но мяч прошел мимо ворот.

    Шикарный гол резервиста

    В овертайме едва все не решил точный удар Тимура Пухова. 20-летний игрок ЦСКА любит играть на флангах полузащиты, преимущественно на левом. Впрочем, в триумфальный момент Пухов сместился ближе к правому краю и пальнул издали – мяч красиво влетел в дальнюю девятку. Колотить голы для парня – привычное дело, в позапрошлом году в молодежке забил десять, в минувшем сезоне – девять. И еще добавил два в Юношеской лиге УЕФА.

    Здесь же, первый матч за взрослую команду. И какой шикарный мяч. А оказалось, что не победный.

    Соперник пытается остаться в ФНЛ

    Сейчас «Тюмень» идет 14-й в ФНЛ, имея запас от зоны вылета всего в одно очко. В чемпионате команда начала с разгрома «Балтики» (4:1). Из первых восьми туров «Тюмень» провела дома семь матчей, но выиграла лишь дважды. Встречу с ЦСКА тюменский клуб заслужил победой в Кубке над «Сибирью».

    Фамилии Рябокобыленко, Лешонка, Коронова, Малояна и Вотинова наверняка знакомы широкому кругу болельщиков, а возглавляет команду сербский специалист Горан Алексич, который несколько лет назад работал в тренерском штабе «Амкара». По завершении последней атаки «Тюмени» он бурно радовался голу на 121-й минуте, при помощи которого команда сравняла счет.

    Впрочем, главным героем из всего этого состава стал голкипер Станислав Бучнев – в послематчевой серии пенальти он взял два удара от Гордюшенко и Пухова. После еще одного – от Нисимуры – мяч улетел в небеса. Итог – 3:0 в серии пенальти, и ЦСКА покидает турнир.

    Что дальше

    И все равно удивительно, что всего лишь два из 16 клубов РПЛ выбыли в 1/16 финала – это «Уфа», уступившая в серии пенальти «Нижнему Новгороду», а также ЦСКА, проигравший «Тюмени». В 1/8 финала тюменский клуб сыграет на выезде с «Оренбургом».

    Победитель пары «Оренбург» – «Тюмень» выходит на «Ахмат» или «Арсенал». В этой же сетке находится и «Спартак», которому надо пройти «Анжи», а затем победителя пары «Урал» – «Нижний Новгород». У «Спартака» опять неплохой шанс добраться до финала, но воспоминания о прошлом сезоне в памяти еще живы. В другой части сетки находятся «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА же последний раз выигрывал Кубок в 2013-м. Как минимум полтора года еще придется потерпеть.

    Кубок России. 1/16 финала

    Тюмень – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0; 0:0; 1:1; 3:0 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Пухов, 108; 1:1 – Столяренко, 120.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 13
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    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 мая 2019, 17:59

      Да кому нужен этот кубок, пустая трата сил, времени и средств на перелеты.
      Пусть кубок разыгрывают команды с 10-го места и ниже, да и супер кубок
      тоже на хер нужен.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 12 октября 2018, 15:26

      Эх Тосно уже нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 12 октября 2018, 00:02

      +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 11 октября 2018, 14:55

      Писатель сделал душераздирающую попытку обелить ЦСКА и сделать из него заложника непреодолимых обстоятельств Обычное, бесконечное нытьё о короткой скамейке, уже набило оскомину. Бюджет цска в сотни раз больше бюджета захолустного клуба, один игрок цска получает больше, чем все игроки Тюмени. И вот наш флагман во главе с гениальным тренером во второй раз терпит позорное поражение. В прошлом году в первом же туре цска был унижен в первой же игре и вот повтор. Непонятно за какие заслуги команду, вылетевшую из розыгрыша допустили до матча на супер кубка. Пора начинать гундосить не об отставке Карреры, а об отставке Гончаренко.

      3
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      Рейтинг: +209

      Горький565 11 октября 2018, 14:09

      "Кони стоят пьяные, хлопцы запряжены." Если не хотят играть, может тогда не заявляться в турнир. К чему этот цирк. Пусть в кубке играют те кому это нужно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Саня57 11 октября 2018, 13:52

      Конченые лошади. Пропустить на последней секунде, это надо изловчиться))).
      ***** - и у меня минус 30 косарей. Остальные 4 матча зашли, как скуста.

      0
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      Рейтинг: +10

      Roman0709 > Саня57 12 октября 2018, 00:09

      Если Саня ты лудоман, то счет на табло не причем.....иди лечись от тотализаторов.

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 11 октября 2018, 13:32

      Эта драма была предсказуема.
      Гончаренко всё поставил на Реал и победил. Кубок и постное дерби - расплата.

      1
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 11 октября 2018, 09:20

      Мотанулись, тренернулись.... а вот с пенальти надо поработать!!!

      0
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 11 октября 2018, 08:18

      У меня нет слов..... Мурлокатаны в общем и целом !

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 11 октября 2018, 08:11

      Каждый год одно и тоже) слив

      1
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