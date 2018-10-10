ЦСКА проиграл самый странный матч Кубка. Это драма

Армейцы приехали без 15 игроков и не забили три пенальти.

Матч Кубка за день до игры сборной России

Решение о переносе игры было принято еще в начале осени. Причем интерес в этой ситуации был обоюдным. У «Тюмени» планировались сложные две недели:

15 сентября – «Томь» (г)

19 сентября – «Сочи» (д)

23 сентября – «Авангард» (г)

26 сентября – ЦСКА (д)

30 сентября – «Шинник» (д)

У ЦСКА расписание выглядело бы следующим образом:

15 сентября – «Уфа» (г)

19 сентября – «Виктория» (г)

23 сентября – «Спартак» (д)

26 сентября – «Тюмень» (г)

28 сентября – «Оренбург» (г)

2 октября – «Реал» (д)

В общем, возможность переноса, видимо, существовала, и клубы ей воспользовались. Резервная дата 10 октября устроила и ЦСКА, и «Тюмень». Сегодня ЦСКА играет в Кубке, завтра матч сборной России. Непривычно.

ЦСКА поехал без 15 футболистов

Если не брать в расчет юниоров, вызванных в сборные России U-17 и U-18, то все равно потери колоссальные – расположение клуба покинули сразу 10 игроков:

Сборная России: Фернандес, Дзагоев

Сборная России (U21): Чалов, Чернов, Обляков, Ахметов

Исландия: Магнуссон, Сигурдссон

Словения: Бийол

Хорватия: Влашич

Все они не поехали в Тюмень, как и капитан клуба Игорь Акинфеев. Ну а Эрнандес, Бистрович, Щенников и Кучаев либо травмированы, либо еще не до конца восстановились. Итого – минус 15 игроков.

Всего два полевых запасных

Таким образом, ЦСКА отправился на кубковый матч всего с 14 футболистами. 11 на поле, три – в запасе, один из запасных – вратарь. То есть, нельзя сделать даже четвертую разрешенную в Кубке замену, если дело дойдет до овертайма. В комментариях к стартовому составу шутили, что команда вышла играть по новой схеме 4-4-3.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 октября 2018 г.

За защиту можно было особо не переживать – в схеме 3-4-3, которую выбрал Виктор Гончаренко, двумя защитниками из трех были опытный Набабкин, игрок основы Бекао и дублер Матвейчук. Из четверки полузащитников нам хорошо знакомы Ефремов и Гордюшенко, а на острие атаки выступал Жамалетдинов, который год назад забивал победный гол в Лиге чемпионов.

По матчу также запомнились Нисимура и Олейников. Первый опасно бил головой, врываясь в чужую штрафную, а второй – нередко запускал неплохие кроссы, а на 78-й минуте чуть не воспользовался ошибкой выбежавшего за пределы штрафной голкипера хозяев, но мяч прошел мимо ворот.

Шикарный гол резервиста

В овертайме едва все не решил точный удар Тимура Пухова. 20-летний игрок ЦСКА любит играть на флангах полузащиты, преимущественно на левом. Впрочем, в триумфальный момент Пухов сместился ближе к правому краю и пальнул издали – мяч красиво влетел в дальнюю девятку. Колотить голы для парня – привычное дело, в позапрошлом году в молодежке забил десять, в минувшем сезоне – девять. И еще добавил два в Юношеской лиге УЕФА.

Здесь же, первый матч за взрослую команду. И какой шикарный мяч. А оказалось, что не победный.

Соперник пытается остаться в ФНЛ

Сейчас «Тюмень» идет 14-й в ФНЛ, имея запас от зоны вылета всего в одно очко. В чемпионате команда начала с разгрома «Балтики» (4:1). Из первых восьми туров «Тюмень» провела дома семь матчей, но выиграла лишь дважды. Встречу с ЦСКА тюменский клуб заслужил победой в Кубке над «Сибирью».

Фамилии Рябокобыленко, Лешонка, Коронова, Малояна и Вотинова наверняка знакомы широкому кругу болельщиков, а возглавляет команду сербский специалист Горан Алексич, который несколько лет назад работал в тренерском штабе «Амкара». По завершении последней атаки «Тюмени» он бурно радовался голу на 121-й минуте, при помощи которого команда сравняла счет.

Впрочем, главным героем из всего этого состава стал голкипер Станислав Бучнев – в послематчевой серии пенальти он взял два удара от Гордюшенко и Пухова. После еще одного – от Нисимуры – мяч улетел в небеса. Итог – 3:0 в серии пенальти, и ЦСКА покидает турнир.

Что дальше

И все равно удивительно, что всего лишь два из 16 клубов РПЛ выбыли в 1/16 финала – это «Уфа», уступившая в серии пенальти «Нижнему Новгороду», а также ЦСКА, проигравший «Тюмени». В 1/8 финала тюменский клуб сыграет на выезде с «Оренбургом».

Победитель пары «Оренбург» – «Тюмень» выходит на «Ахмат» или «Арсенал». В этой же сетке находится и «Спартак», которому надо пройти «Анжи», а затем победителя пары «Урал» – «Нижний Новгород». У «Спартака» опять неплохой шанс добраться до финала, но воспоминания о прошлом сезоне в памяти еще живы. В другой части сетки находятся «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА же последний раз выигрывал Кубок в 2013-м. Как минимум полтора года еще придется потерпеть.

Кубок России. 1/16 финала

Тюмень – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0; 0:0; 1:1; 3:0 по пенальти)

Голы: 0:1 – Пухов, 108; 1:1 – Столяренко, 120.

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