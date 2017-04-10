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10.04.2017 12:00Полгода за Витселя, любители японцев и филиал «Барселоны». Новые факты об уникальности чемпионата КитаяПро Китай говорили слишком часто, но удивительных событий там происходит так много, что тему надо продолжать. Леонид Третьяков изучил эпизоды из жизни китайского футбола и дополнил наши знания о лиге, которая давно настроена стать лучшей.9
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28.02.2017 15:00В Японии зимой цветет сакура, а в Китае распускаются денежные деревья. Мы собрали в одном материале главные трансферы, которые провернули китайские клубы в это межсезонье − от Акселя Витселя и Карлоса Тевеса до Саболча Хусти и Брауна Идейе.14
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29.12.2016 20:30«Зенит» хочет купить Ракицкого. «Милан» готов заплатить Луису Адриано, чтобы он ушел в «Спартак». Дайджест событий дняКарлос Тевес переехал в Китай и стал зарабатывать больше всех в мире. «Зенит» обратил свое внимание на Ярослава Ракицкого. Стал известен клуб, в котором возобновит карьеру Роман Широков. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.7
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29.12.2016 09:00Китайцы снова сходят с ума. Карлос Тевес вернулся в Аргентину на пенсию, как вдруг объявился «Шанхай Шеньхуа» и предложил игроку почти 40 млн евро за сезон в Поднебесной. Данил Замалетдинов рассказывает, кто переманил Тевеса в Китай на самую большую зарплату в мире.3
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06.12.2016 23:00Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча». Китайский клуб готов платить Тевесу 40 миллионов в год. Трансфер Самедова в «Спартак» может сорваться. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.9
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10.10.2016 21:00Кутепова обругали за матч сборной России. «ПСЖ» опять попытается купить Неймара. Дайджест событий дняУЕФА отказывается комментировать ситуацию вокруг Еременко. Руни не получит места в основе сборной Англии. Китайцы зовут к себе Манджукича. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.3
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23.09.2016 20:00Все больше звездных футболистов меняют европейские клубы на многоденежный Китай. Но потом оказывается, что от этого игроки только теряют в цене и качестве. «Бомбардир» рассказывает, почему трансферы в китайскую лигу не сулят перспектив и получаются ущербными.18
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15.02.2016 17:00Хватит смотреть на выхолощенный чемпионат Англии и надоевшие подвиги Месси и Роналду. Бросайте РФПЛ и комментарии Геннадия Орлова. «Бомбардир» рассказывает о чемпионатах, за которыми вы не следите, а пора бы.1
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04.02.2016 10:30Джексон Мартинес стал еще одним игроком, которого соблазнил Китай. Суперлига оказалась на первом месте по количеству затрат в зимнее трансферное окно, а китайская ФНЛ потратила больше испанской Примеры. «Бомбардир» разбирается в китайском футбольном рынке, где затариться на 40 миллионов евро может даже клуб второго дивизиона.3
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