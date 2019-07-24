-
-
-
05.12.2016 10:00Федор Смолов занимает первое место в списке бомбардиров РФПЛ и рвется ко второму подряд титулу лучшего голеадора. До него в чемпионате России семь лет лучшими становились легионеры. Данил Замалетдинов вспоминает о времени, когда россияне все еще забивали.7
-
-
07.09.2016 10:00Крах «Сатурна», «странный» матч в Твери и избиение сотрудников «Торпедо». Чем запомнится август в ПФЛИскусство мести из Рязани, свободное падение раменского «Сатурна», «странные» матчи и криминальные истории во владимирском и московском «Торпедо». «Бомбардир» рассказывает, как закончилось лето во второй лиге.1
-
05.08.2016 12:05Бандитизм в «Волге», «выдавливание» игрока из «Рязани» и возвращение «Сатурна». Почему ПФЛ — это веселоО набирающем ошеломительные обороты скандале в Твери, бизнесмене Шамиле Лахиялове, возвращении футбола в Раменское и войне болельщиков «Торпедо» с Тукмановым – в обзоре июля в ПФЛ от «Бомбардира».3
-
02.12.2015 13:00Бывший полузащитник «Сатурна», «Москвы» и «Рубина» Петр Быстров в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» открыл новые подробности своей ужасной травмы, полученной в Казани, а также поделился подробностями в истории с переходом из «Динамо» в стан «инопланетян».
-
-
01.10.2015 13:00О возвращении «Сатурна», разгуле криминала в «Химике», обезумевшем от вседозволенности игроке «Динамо» и попытках Есипова стать большим тренером – в сентябрьском обзоре ПФЛ от «Бомбардира».1