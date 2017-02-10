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08.03.2016 09:50Мир традиционно делится на половины. Черное и белое, добро и зло, «Реал» и «Барселона». Мужское и женское, в свою очередь, определяется цветом - синий и розовый. Ульяна Лукьянченко разбирается, является ли розовый цвет в футболе чем-то символичным.8
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31.01.2016 13:50Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию рассказов о трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х годов прошлого века. За единицу измерения «топовости» взята стоимость перехода футболиста.
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30.12.2015 01:15Известный голландский полузащитник Фернандо Риксен смертельно болен. Но весь мир помогает ему сражаться с недугом. "Бомбардир" рассказывает о главном испытании в жизни футболиста, когда-то выдворенного из Санкт-Петербурга за нарушение дисциплины.
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30.12.2015 00:58У Гаскойна всегда была лишь одна проблема – страсть к алкоголю. Игра в футбол какое-то время спасала английскую легенду от быстрого падения, но затем все закончилось. "Бомбардир" представляет очередной рассказ об испытаниях в жизни футболистов.