- 1 января
- 19:24 Стало известно, получал ли Вагнер Лав предложение от ЦСКА 1
- 21 декабря 2023
- 10:56 39-летний Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем 1
- 3 декабря 2023
- 11:34 Фото 39-летний Вагнер остался без клуба и ждет предложения от ЦСКА 9
- 30 ноября 2023
- 10:15 Агент Вагнера Лава: «Ждем предложения от ЦСКА» 34
- 6 января 2023
- 20:06 Фото «Спорт Ресифи» продлил Вагнера Лава 2
- 29 октября 2022
- 15:14 Газзаев отреагировал на хет-трик 38-летнего Вагнера Лава 1
- 11:11 Видео Вагнер Лав оформил хет-трик в матче второго бразильского дивизиона 4
- 3 августа 2022
- 10:35 38-летний Вагнер забил в дебютном матче за «Спорт Ресифи» и принес команде ничью 1
- 29 июля 2022
- 09:48 В «Спорт Ресифи» впечатлены физической формой 38-летнего Вагнера Лава 1
- 00:42 Фото Вагнер Лав – новый игрок «Спорт Ресифи». Это 11-й клуб в его карьере 2
- 26 июля 2022
- 19:43 Вагнер Лав перейдет в «Спорт Ресифи». Он не смог найти команду в РПЛ 5
- 12 сентября 2017
- 14:59 Потенциальный новичок «Спартака» получил тяжелую травму 14
- 30 августа 2017
- 20:24 ЦСКА – конкурент «Спартака» в борьбе за Эвертона Фелипе 8
- 26 августа 2017
- 00:29 Агент: «Месяц назад клуб Эвертона Фелипе отклонил предложение «Спартака» на 3,5 миллиона. Теперь клуб передумал» 21
- 25 августа 2017
- 21:34 Источник: Эвертон Фелипе перейдет в «Спартак» на следующей неделе 16
- 06:30 Эвертон Фелипе 25 августа может стать игроком «Спартака» 16
- 23 августа 2017
- 06:16 «Спартак» поднял предложение по полузащитнику бразильского «Спорт Ресифи» 11
- 14 августа 2017
- 13:53 Эвертон Фелипе: «Спартак» предложил за меня «Спорт Ресифи» вдвое меньше, чем хотел клуб» 2
- 4 августа 2017
- 16:33 «Спартак» заинтересован в полузащитнике «Спорт Ресифи», сумма сделки – 2 миллиона 8
- 8 января 2017
- 07:24 Эвертон Фелипе попал в сферу интересов «Хоффенхайма» 1
- 14 декабря 2016
- 18:52 Защитником «Кубани» Аподи интересуются «Уфа», «Урал» и тульский «Арсенал» 3
- 19 июля 2016
- 11:31 Фото «Спорт Ресифи» арендовал Аподи 3