39-летний Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, где продолжит карьеру.

«На 2024-й год у меня есть кое‑какие оптимистичные прогнозы. Скоро об этом будет объявлено. Я остаюсь в Бразилии», – заявил 39-летний футболист.