39-летний Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем

Да он по полю, теперь только на машине может перемещаться!
Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, где продолжит карьеру.
«На 2024-й год у меня есть кое‑какие оптимистичные прогнозы. Скоро об этом будет объявлено. Я остаюсь в Бразилии», – заявил 39-летний футболист.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
- В уходящем году форвард выступал за «Спорт Ресифи». Его следующей командой, вероятно, станет «Атлетико Гойяненсе».