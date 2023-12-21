Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    39-летний Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем

    Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, где продолжит карьеру.

    «На 2024-й год у меня есть кое‑какие оптимистичные прогнозы. Скоро об этом будет объявлено. Я остаюсь в Бразилии», – заявил 39-летний футболист.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
    • В уходящем году форвард выступал за «Спорт Ресифи». Его следующей командой, вероятно, станет «Атлетико Гойяненсе».

    Новости по теме
    Экс-защитник четырех клубов РПЛ сказал, чем похожи Дзюба и Вагнер Лав
    Вагнер Лав близок к переходу в клуб Серии А 3
    39-летний Вагнер остался без клуба и ждет предложения от ЦСКА 9
    Источник: Globo Esporte

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+