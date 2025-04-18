Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Коринтианс» – «Спорт Ресифи»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.75

18 апреля 2025 16:53
Коринтианс - Спорт Ресифи
19 апр. 2025, суббота 22:00 | Бразилия. Серия А, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Коринтианс» – коэффициент 1.75
Сделать ставку

19 апреля на «Арене Коринтианс» хозяева постараются реабилитироваться перед своими болельщиками после двух подряд поражений. «Спорт Ресифи» оказался на дне таблицы после слабого старта, и теперь команда отчаянно ищет первую победу. Обе команды нуждаются в очках, но именно хозяева выглядят предпочтительнее по текущей форме и мотивации.

«Коринтианс»

«Коринтианс» начал сезон нестабильно: 4 очка в 4 матчах и 14-я строчка. После уверенной победы над «Васко да Гама» (3:0) последовали два болезненных поражения от «Палмейраса» и «Флуминенсе» без забитых голов. Команда страдает от нехватки креативности в атаке, но в целом демонстрирует неплохую игру на домашнем стадионе. Лучший бомбардир – Юри Алберто, на счету которого 8 голов в 24 матчах, может стать ключевым фактором. За последние 5 встреч «Коринтианс» забил 5 голов и пропустил 7 – не лучший баланс, но дома «тиман» стабильно набирает очки.

«Спорт Ресифи»

«Спорт Ресифи» оказался в трудном положении – последнее место после 4 туров и всего 1 очко. Команда проиграла 3 матча подряд, включая домашнюю встречу с «Ред Булл Брагантино» (0:1). Проблемы в атаке очевидны – только 3 гола в 5 матчах, при этом в защите – ещe хуже: 8 пропущенных мячей. Лучший бомбардир – Ленни Лобато, но его активности недостаточно. В целом команда уступает практически по всем ключевым показателям. Отдельно стоит отметить, что «Спорт Ресифи» слабо выступает на выезде.

Факты о командах:

«Коринтианс»

  • Пропускает в 3 последних матчах.
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр).
  • Побеждает в 10 последних домашних матчах против соперника.

«Спорт Ресифи»

  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • В среднем 0.60 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр).
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд.

Личные встречи
67% (10)
7% (1)
27% (4)
29
Забитых мячей
14
1.93
В среднем за матч
0.93
4:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
2 : 1
19.04.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 25 тур
Спорт Ресифи
1 : 0
09.10.2021
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коринтианс
2 : 1
25.06.2021
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
3 : 0
22.01.2021
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 12 тур
Спорт Ресифи
1 : 0
24.09.2020
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
2 : 1
17.09.2018
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 6 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
20.05.2018
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
1 : 0
03.12.2017
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 1
06.08.2017
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
3 : 0
09.09.2016
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 4 тур
Спорт Ресифи
0 : 2
29.05.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Спорт Ресифи
2 : 0
29.11.2015
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коринтианс
4 : 3
13.08.2015
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
3 : 0
05.10.2014
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 7 тур
Спорт Ресифи
1 : 4
25.05.2014
Коринтианс
Показать все

Прогноз на матч «Коринтианс» – «Спорт Ресифи»

Обе команды находятся не в лучших кондициях, однако «Коринтианс» имеет заметное преимущество – домашнее поле, более сильный состав и менее критичный старт. «Спорт Ресифи» слишком неуверен в защите и не может похвастаться стабильностью даже против соперников ниже уровнем. Самый вероятный исход – победа хозяев с минимальной разницей, возможно – с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Коринтианс» – коэффициент 1.75
  • «Спорт Ресифи» не забьeт – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Коринтианс» больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.75
Победа «Коринтианс» – коэффициент 1.75
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Спорт Ресифи Коринтианс
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 