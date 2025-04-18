19 апреля на «Арене Коринтианс» хозяева постараются реабилитироваться перед своими болельщиками после двух подряд поражений. «Спорт Ресифи» оказался на дне таблицы после слабого старта, и теперь команда отчаянно ищет первую победу. Обе команды нуждаются в очках, но именно хозяева выглядят предпочтительнее по текущей форме и мотивации.

«Коринтианс»

«Коринтианс» начал сезон нестабильно: 4 очка в 4 матчах и 14-я строчка. После уверенной победы над «Васко да Гама» (3:0) последовали два болезненных поражения от «Палмейраса» и «Флуминенсе» без забитых голов. Команда страдает от нехватки креативности в атаке, но в целом демонстрирует неплохую игру на домашнем стадионе. Лучший бомбардир – Юри Алберто, на счету которого 8 голов в 24 матчах, может стать ключевым фактором. За последние 5 встреч «Коринтианс» забил 5 голов и пропустил 7 – не лучший баланс, но дома «тиман» стабильно набирает очки.

«Спорт Ресифи»

«Спорт Ресифи» оказался в трудном положении – последнее место после 4 туров и всего 1 очко. Команда проиграла 3 матча подряд, включая домашнюю встречу с «Ред Булл Брагантино» (0:1). Проблемы в атаке очевидны – только 3 гола в 5 матчах, при этом в защите – ещe хуже: 8 пропущенных мячей. Лучший бомбардир – Ленни Лобато, но его активности недостаточно. В целом команда уступает практически по всем ключевым показателям. Отдельно стоит отметить, что «Спорт Ресифи» слабо выступает на выезде.

Факты о командах:

«Коринтианс»

Пропускает в 3 последних матчах.

В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр).

Побеждает в 10 последних домашних матчах против соперника.

«Спорт Ресифи»

Проигрывает в 3 последних матчах.

В среднем 0.60 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр).

Пропускает в 4 последних матчах подряд.

Личные встречи 67% (10) 7% (1) 27% (4) 29 Забитых мячей 14 1.93 В среднем за матч 0.93 4:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 5 тур Коринтианс 2 : 1 Спорт Ресифи Бразилия. Серия А, 25 тур Спорт Ресифи 1 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 6 тур Коринтианс 2 : 1 Спорт Ресифи Бразилия. Серия А, 31 тур Коринтианс 3 : 0 Спорт Ресифи Бразилия. Серия А, 12 тур Спорт Ресифи 1 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 25 тур Коринтианс 2 : 1 Спорт Ресифи Бразилия. Серия А, 6 тур Спорт Ресифи 1 : 1 Коринтианс Бразилия. Серия А, 38 тур Спорт Ресифи 1 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 19 тур Коринтианс 3 : 1 Спорт Ресифи Бразилия. Серия А, 23 тур Коринтианс 3 : 0 Спорт Ресифи Бразилия. Серия А, 4 тур Спорт Ресифи 0 : 2 Коринтианс Бразилия. Серия А, 37 тур Спорт Ресифи 2 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 18 тур Коринтианс 4 : 3 Спорт Ресифи Бразилия. Серия А, 26 тур Коринтианс 3 : 0 Спорт Ресифи Бразилия. Серия А, 7 тур Спорт Ресифи 1 : 4 Коринтианс

Прогноз на матч «Коринтианс» – «Спорт Ресифи»

Обе команды находятся не в лучших кондициях, однако «Коринтианс» имеет заметное преимущество – домашнее поле, более сильный состав и менее критичный старт. «Спорт Ресифи» слишком неуверен в защите и не может похвастаться стабильностью даже против соперников ниже уровнем. Самый вероятный исход – победа хозяев с минимальной разницей, возможно – с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки: