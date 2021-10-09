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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Коринтианс
Спорт Ресифи - Коринтианс: обзор матча 09 октября 2021
Спорт Ресифи
09.10.2021, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
81'
П. Мосселин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Коринтианс
89'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Р. Аугусто
85'
Замена
Луан
️️️️
Г. Перейра
Желтая карточка
Сандер
83'
Желтая карточка
П. Мосселин
82'
ГОЛ! 1:0!
П. Мосселин
Пас отдал
M. Silva
81'
Замена
L. Barcia
️️️️
G.
79'
Замена
Чико
️️️️
R. Thyere
78'
70'
Замена
Г. Силва
️️️️
В. Кантильо
Замена
П. Мосселин
️️️️
Л. Джуба
64'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
E. Felipe
59'
Желтая карточка
M. Silva
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
77
Marcão Silva
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
7
Ренато Аугусто
ЦП
10
Роджер Гедес
ЦП
20
Жулиано
АП
30
Виктор Кантильо
ЦФ
4
Жил
ЦФ
1
Кассио
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Спорт Ресифи
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
4
Чико
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Коринтианс
6
Габриэль
ЦП
33
Матеус Донелли
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
7
Луан
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
5
15
87
Микаэл
97
28
Велисон
6
Сандер
3-2-1-5
4
Виктор
23
Фагнер
6
Сантос
7
Аугусто
10
Гедес
20
Жулиано
30
Кантильо
21
Жо
11
Перейра
1
Кассио
4
Жил
97
22
22
97
15
4
Чико
4
Чико
15
46
Джуба
94
Мосселин
94
Мосселин
46
Джуба
39
7
7
39
30
Кантильо
19
Силва
19
Силва
30
Кантильо
11
Перейра
7
Луан
7
Луан
11
Перейра
7
Аугусто
31
Мантуан
31
Мантуан
7
Аугусто
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Коринтианс
2
Хайнер
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
6
Габриэль
ЦП
33
Матеус Донелли
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
2
Хайнер
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
Остались в запасе
6
Габриэль
ЦП
33
Матеус Донелли
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Спорт Ресифи - Коринтианс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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